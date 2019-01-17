Где купаться на Крещение 2019 в Ставрополе и крае: адреса купелей, правила, советы

В святой для православного мира праздник Крещения вода в прорубях, по убеждению верующих, обретает целительные свойства и дарит участникам крещенского омовения духовные силы и физическое здоровье. В этом году на Ставрополье для купания в ночь с 18 на 19 января подготовили 82 специально оборудованных площадки, где за погружением будут следить бригады врачей и спасатели.

Не ныряйте в прорубь сразу! Надо подготовитьсяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На водоемах, около бассейнов и купелей организуют дежурство 57 спасателей с 15 единицами техники и 10 лодками. На всякий случай дополнительно привлекут еще 40 пассовцев с 6 авто и 6 лодками.

Но в ПАСС СК предупреждают, что в крещенскую ночь ответственность за благополучие лежит в первую очередь на самих ставропольцах.

- Перед погружением в прорубь разогрейте тело и окунайтесь лучше по шею, чтобы избежать сужение сосудов головного мозга. В первый заход не плавайте, - советуют спасатели. - В воде оставайтесь не больше минуты, а на выходе сразу укутывайтесь в сухое полотенце.

Погружайтесь трижды, произнося молитвуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Еще как рассказали в Ставропольской епархии, 18 января в 9 утра митрополит Кирилл по случаю Крещения возглавит Божественную литургию и всенощное бдение в Андреевском соборе Ставрополя. В этот же день в полночь владыка совершит праздничную Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе краевой столицы.

КАК ПРАВИЛЬНО

Не рубите с плеча! Хорошо подумайте, а вы вообще готовы к такой шоко-терапии? Крещенские купания, конечно, важная для верующих традиция, но не лишайте заботы ваш организм. А если уж вы уверены в силе тела, как в силе духа подготовьтесь. Во-первых, захватите теплую одежду, в которой будете ждать своей очереди окунуться. Лучше, если это будут шапка, тулуп и валенки. Учтите еще, что совершать омовение принято в сорочке, а не в купальнике! Погружаясь в воду не забудьте произнести слова молитвы. Принято окунаться трижды, крестясь и проговаривая:«Во имя Отца, и Сына, и Святого духа». По выходу из проруби завернитесь в полотенце, махровый халат и шапку. Ни в коем разе не берите одежду с пуговицами! Пока вы справитесь с ними закоченелыми пальцами, упадет температура тела.

Лучше голову не мочитьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ГДЕ ОКУНАТЬСЯ НА КРЕЩЕНИЕ

Ставрополь: ул. Октябрьская, 231/в, Храм Серафима Саровского (купель), «Холодные родники» (Таманский лес) и купель в районе военного госпиталя

Кисловодск: территория Национального парка "Кисловодский», водоем «Семиградусный»

Пятигорск: Новопятигорское озеро, жилой массив Казачья Слобода, поселок Горячеводский (купель), ул. Соборная, 1/а, Спасский кафедральный собор, бассейн на территории храма

Ессентуки: городское озеро

Лермонтов: ул. Горная 3

Железноводск: парк им. С. Говорухина, городское озеро и озеро на территории санатория «30 лет Победы», ул. Ленина, 2/а

Буденновск: ул. Ленинская, парк «Улыбка»

Невинномысск: на левом берегу реки Большой Зеленчук в районе тебердинского железнодорожного моста (район Фабрика)

Александровский район: село Грушевское, ул. Кирова 71/1

Апанасенковский район: село Дивное ул. Вокзальная №28/а, аквапарк «Оазис»; село Дербетовка, пер. Кооперативный №1, Храм Покрова Пресвятой Богородицы; село Вознесеновское, ул. Красная №9, Храм святителя Николая Чудотворца; село Манычское, ул. Октябрьская №50, Храм Рождества Пресвятой Богородицы и село Рагули ул. Подгорная 6, храм Архистратига Божия Михаила

Арзгирский район: село Арзгир, ул. Матросова 25, Храм Рождества Пресвятой Богородицы и село Новоромановское, ул. Ленина, 126/а, храм Святого преподобного Романа Сладкопевца

Благодарненский район: хутор Большевик, ДОУ «Золотой колосок»

Георгиевский городской округ: станица Александрийская, на берегу реки Кума; станица Урухская, территория артезианского источника; станица Лысогорска р. Подкумок и город Георгиевск, ул. Шоссейная, 2/2

Грачевский район: село Грачевка Храм Иверской иконы Божией Матери (купель); село Кугульта, ул. Крестьянская, 184, Храм святителя Николая чудотворца и село Старомарьевка, ул. Комсомольская, 25, Храм Покрова Божией Матери

Изобильненский район: поселок Солнечнодольск, ул. Молодежная 12, Храм Казанской иконы Божьей Матери (Новотроицкое водохранилище)

Ипатовский городской округ: город Ипатово, городской пляж

Кочубеевский район: село Ивановское, река Большой Зеленчук, храм Покрова; село Кочубеевское, территория базы отдыха «На соленом»; село Ивановское, ул. Набережная, 75/а, около храма Рождества Богородицы, на левом берегу реки Большой Зеленчук; село Новая деревня, ул. Ленина, 64; хутор Дегтяревский, ул. Ленина, 36; хутор Новозеленчукский, ул. Ленина, 75;хутор Прогрес, ул. Мира, 38; хутор Харьковский, пер. Садовый; станица Беломечетская, поклонный крест с левой стороны при выезде из станицы, перед мостом через реку Кубань; станица Беломечетская, правый берег реки Зеленчук, село Балахоновское, пл. Гетало, 13, церковный приход

Кировский городской округ: город Новопавловск, пойма реки Кума, ул. Мира 38, храм Владимирской иконы Божией Матери, купель на территории храма; станица Марьинская, ул. Ленина, храм Архистратига Михаила, купель на территории храма; станица Советская, на окраине станицы частное озеро

Красногвардейский район: село Красногвардейское, ул. Красная, «Пляж»

Курский муниципальный район: станица Курская, берег Курского водохранилища прилегающей к ул. Маяковского; станица Галюгаевское, пруд возле станицы; станица Стодеревская, река Терек, прилегающая к улице Школьной

Минераловодский городской округ: поселок Змейка, ул. Пушкина, Храм Иверской иконы Божией Матери; поселок Новотерский, пруд «Нижний»

Новоалександровский район: город Новоалександровск, река Расшеватка в районе моста по ул. Пушкина; станица Расшевацкая, река Расшеватка (прорубь территория пляжа); поселок Рассвет, водоём у парковой зоны поселка; поселок Краснозоринский на территории храма Преподобного Сергия Радонежского; станица Григорополисская, территория храма

Новоселицкий район: водохранилище Волчьи Ворота, территория базы отдыха «Золотые пески», южный берег

Петровский район: село Гофицкое, пруд (прорубь)Степновское МО: село Степное, купель на плотине, ул. Петра Яветского – пер. Кошевого

Труновский район: село Донское, пруды (за детским лагерем Колосок)

Туркменский район: Летняя Ставка, ул. Советская, Храм «Николая угодника»; село Овощи (купель); село Камбулат (купель) и село Малые Ягуры (купель)

Шпаковский район: город Михайловск Собор Архистратига Божия Михаила (купель); Егорлыкское водохранилище (прорубь); станица Старомарьевкая, Храм Покрова Божией Матери (купель); село Татарка, ул. Академическая, мужской монастырь Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость»; станица Темнолесская, ул. Центральная, 232, (казачий пруд); станица Новомарьевская, ул. Советская, 8, (купель у церкви Дмитрия Солунского); станица Пелагиада, ул. Софиевская, 1/а (спортивно-оздоровительный комплекс «Пелагиада»); село Верхнерусское, заезд Прудовый, 10, база отдыха «Лесное озеро»

Железноводск городской округ: поселок Иноземцево, проспект Свободы, 44, Храм Усекновения главы Иоанна Предтечи; поселок Иноземцево, ул. Подгорная, 1, Храм Успения Божией Матери

Предгорный район: станица Боргустанская, ул. Черенко, район дома №5, русло реки Большая Бугунта; станица Суворовская, ул. Октябрьская, купели на родниках; село Вин-Сады, ул. Комсомольская, 1/а, Храм Архангела Божия Михаила; станица Есентукская, пер. Славы, 6, Храм Успения Пресвятой Богородицы; станица Бекешевская, река Кума, у центрального моста; станица Бекешевская, Филатов родник; поселок Пятигорский, ул. Новая 1, храм Серафима Саровского, купель на территории храм.