2019-01-17T18:12:00+03:00
Общество

Оперный певец из Петербурга бросил карьеру, чтобы помогать детям в Северной Осетии

Он вернулся на малую родину и открыл магазин, в котором малоимущие могут бесплатно одеться и обуться [эксклюзив, видео]
Андрей ЗОБОВ
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Вадим Чельдиев бросил карьеру, чтобы помогать бедным детямВадим Чельдиев бросил карьеру, чтобы помогать бедным детямФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Ещё три месяца назад Вадим Чельдиев выступал на сценах больших театров. Известный тенор жил в Петербурге и давал множество концертов. Предлагали даже уехать за границу — отказывался. Осетин был воспитан в бесконечной любви к России и мечтал быть причастным к её искусству, выступать для сердцу людей.

— Предложения всё бросить и уехать были, но я даже не слушал. За эту землю воевали мои предки, за её защиту получали звания Героев Советского Союза. Бросить её — предательство, — вспоминает тенор.

Каждый год артист навещал малую родину — Северную Осетию. И, как человек широкой и благородной души, старался заниматься благотворительностью. Это и погубило его карьеру.

— Когда я смотрел в глаза малоимущих, голодных детей, или тех, в детских домах, которых бросили родители — я не мог сдержаться. Я плакал. Хотел им помочь. Я разговаривал с людьми, призывал их что-то делать, обращался к чиновникам, но всё тщетно. Кроме того, у меня самого растёт сын. И я должен быть для него настоящим примером. Я должен был не потерять лицо, должен был показать, как нужно и должно поступать. Поэтому, два месяца назад, решил бросить всё, и попробовать помочь этим людям, детям. И за эти два месяца я сделал больше, чем за 10 лет разговоров. И я не жалею. Недавно у меня был один ребёнок. Теперь их количество не сосчитать, и я искренне люблю каждого, — с жаром говорит Вадим.

Во Владикавказе открылся бесплатный магазин для бедняков и детей.Здесь бесплатно раздают брендовые вещи вперемешку с одеждой, которую передали добрые люди

Результаты работы новоиспечённого общественника впечатляют. С помощью друзей и ораторского таланта ему удалось организовать во Владикавказе бесплатный «магазин». Здесь малоимущие семьи могут одеться в брендовые вещи абсолютно бесплатно — стоит лишь принести документ, подтверждающий тяжёлое материальное положение.

— Люди хотят помогать друг другу, понимаете? — Убеждён Вадим Чельдиев. — Эти вещи нам присылают различные магазины, отдают добрые люди. Часто, это очень недешёвая продукция, у нас очень много брендовых вещей с прилавка. То же самое касается обуви.

Лавка доброты находится на улице Баллаева, 13 во Владикавказе и открыта при поддержке благотворительного фонда «Ирон Зиу». По словам Вадима, это лишь начало большой работы.

— Мы будем обеспечивать нуждающихся и едой. Сейчас мы ищем средства и предпринимателей, которые могут нам помочь. Продукты будем раздавать в другом месте, при возможности планируем ездить по сёлам. Кроме того, собираем врачей, которые смогут безвозмездно помогать больным в сложных ситуациях. Хотим обеспечить детей лекарствами, это задача первостепенной важности. Это именно то, что должен каждый. Какая ни была бы ситуация в стране, люди могут помогать друг другу. Моя цель — поделиться этим знанием, донести это до людей, чтобы мы сообща помогали тем, кто в этом по-настоящему нуждается, — рассказал Вадим Чельдиев.

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