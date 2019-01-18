2019-01-18T09:08:05+03:00
Общество

Жителям Чечни списали долг за газ в 9 млрд рублей из опасения протестов

Такое решение принял суд в Грозном
Михаил ЮЖНЫЙ
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Жителям Чечни списали долг за газ в 9 млрд рублей из опасения протестовЖителям Чечни списали долг за газ в 9 млрд рублей из опасения протестов
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Районный суд Грозного отдал распоряжение местному отделению “Газпрома” списать задолженность жителей Чечни за газ на астрономическую сумму в девять миллиардов рублей. Такие данные были опубликованы на сайте прокуратуры Чечни, выступившей истцом по данному делу.

Прокуратура Чечни подали иск в суд, заявив, что у этого долга истек срок исковой давности и его уже невозможно никаким образом взыскать. Но, как считали в надзорном ведомстве, требования его оплатить создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь в будущем протестные выступления среди населения региона.

- Газовики не составляли документ о списании долга и даже пытались заставить население заплатить его, - заявили в прокуратуре ЧР. - Поэтому и был подан иск в суд.Суд пошел навстречу и полностью списал накопившийся долг населения за газ в 9 млрд рублей.

Ранее стало известно, что чеченский благотворительный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, возглавляемый матерью Рамзана Кадырова Аймани Несиевной, в священный для всех мусульман месяц Рамадан заплатил долги за свет трем тысячам наиболее нуждающихся жителей ЧР.

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