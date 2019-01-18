2019-01-18T14:18:06+03:00
Происшествия

На Ставрополье грабители забили до смерти ветерана Великой Отечественной

Пенсионерке было 97 лет
Алена БЕЛЯЕВА
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Надежде Михайловне 4 января исполнилось 97 лет. Фото: СУ СК ПО СКНадежде Михайловне 4 января исполнилось 97 лет. Фото: СУ СК ПО СК
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На Ставрополье следователи ищут убийц 97-летней бабушки-ветерана Великой Отечественной войны. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, трагедия произошла в селе Курсавка Андроповского района.

На данный момент известно, что вечером 10 января этого года двое неизвестных через окно забрались в частный дом, который принадлежал Надежде Михайловне Стратийчук. Бабушка жила одна, поэтому преступники легко разобрались со своей слабой жертвой.

Женщину накрыли одеялом и избили, стараясь раскроить череп. После этого сообщники украли паспорт, деньги, и сбежали. Надежда Михайловна очнулась, смогла сама позвонить в "Скорую" и попросить о помощи.

Бабушку-ветерана медики срочно доставили в местную больнице, но несмотря на все усилия врачей, через два дня пожилая женщина умерла от полученных травм. Все то время, пока пенсионерка находилась в сознании, она изо всех сил помогала полиции. Надежда Михайловна описала все подробности нападения и детали внешности преступников.

По факту нападения на ветерана возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Преступление расследуют самые опытные следователи. Но преступникам пока удается скрываться от правосудия.

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