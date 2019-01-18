2019-01-18T16:32:07+03:00
Общество

Стая бродячих собак держит в страхе микрорайон в Махачкале

Животные пугают детей и не дают людям спать по ночам [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
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Бродячие собаки пугают дагестанцевБродячие собаки пугают дагестанцевФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Стая собак держит целый микрорайон в Дагестане. Об этом в социальных сетях рассказал житель Махачкалы. Мужчина разместил видеоролик, на кадрах которого видно несколько бродячих животных и написал, что если власти не примут меры, то он сам возьмется за оружие от безысходности.

- От этих собак нет покоя. Пусть уже проблемой займутся наши власти. Пару дней назад мальчика маленького окружили, лаяли, чуть не бросились. Ребенок от страха чуть не умер на месте. Каждую ночь лай стоит, спать невозможно. Их тут бегает голов 15, не меньше. Еще чуть-чуть и я их всех травить начну, написал дагестанец.

Пост собрал множество комментариев, большинство из которых были направлены в поддержку мужчины. Оказывается, жители Махачкалы устали от террора бродячих собак и боятся выпускать на улицу детей. Активисты уже обращались к властям, но реальных действий их стороны так и не заметили.

- Никто и ничего предпринимать не будет, пока кого-нибудь не сожрут. У нас же привыкли кулаками после драки махать.

- В нашем районе такая же ситуация. А ведь у нас тут и садик, и школа. Ведешь ребенка на занятия, а эти сидят вдоль забора, штук 14, и рычат. Страшно.

Но нашлись и те, кто призвал не трогать животных, а заняться их отловом для последующей передачи в приюты. Вот только желающих не нашлось.

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Бродячие собаки терроризируют дагестанцев
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