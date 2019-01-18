2019-01-18T17:57:51+03:00
Наука

В древнем городище Ингушетии раскопали удивительную женщину

Жительница бронзового века пролежала в земле 1,5 тысячи лет
Евгения СОКОРЕВА
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Там же обнаружили много ям со скелетами людей и животныхТам же обнаружили много ям со скелетами людей и животныхФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Гамурзиевском городище Ингушетии на вершине склона между реками Назранка и Сунжи раскопали женский скелет с рукотворной деформацией головы и шеи. В земле жительница бронзового века пролежала 1,5 тысячи лет. Находка, по меркам археологов, удивительная.

- Традицию с искусственной деформацией черепа относят к народам разных континентов разных эпох. Это, например, сарматы, аланы, гунны. У древних алан деформация наделяла людей привилегиями, - рассказал историк Института археологии Кавказа.

Таких форм достигали путем крепкого забинтовывания в младенчестве. Несколько лет дети жили с перетянутой головой, пока череп не становился овальным, круглым или конусовидным.

Скелеты "длинноголовых" могут принадлежать только элите

Скелеты "длинноголовых" могут принадлежать только элите

По одной из версий, останки могли принадлежать ясновидящей или очень знатной особе.

Там же в Назрани обнаружили много ям с человеческими скелетами и костями животных (диких и домашних). В "могилах" нашли и предметы быта с частями оружия - бусы, браслеты, керамику, бронзовые наконечники стрел. Вещи также датированы бронзовым веком.

Удивительные скелеты находят по всему Северному Кавказу. В Кабардино-Балкарии тоже раскапывали "длинноголового" предка, которого некоторые исследователи изучали потом в связи с культурой Египта. Мол, у членов семьи фараона Эхнатона, правившего в XIV веке до н.э., тоже были такой формы головы.

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