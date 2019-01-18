В древнем городище Ингушетии раскопали удивительную женщину

В Гамурзиевском городище Ингушетии на вершине склона между реками Назранка и Сунжи раскопали женский скелет с рукотворной деформацией головы и шеи. В земле жительница бронзового века пролежала 1,5 тысячи лет. Находка, по меркам археологов, удивительная.

- Традицию с искусственной деформацией черепа относят к народам разных континентов разных эпох. Это, например, сарматы, аланы, гунны. У древних алан деформация наделяла людей привилегиями, - рассказал историк Института археологии Кавказа.

Таких форм достигали путем крепкого забинтовывания в младенчестве. Несколько лет дети жили с перетянутой головой, пока череп не становился овальным, круглым или конусовидным.

Скелеты "длинноголовых" могут принадлежать только элите

По одной из версий, останки могли принадлежать ясновидящей или очень знатной особе.

Там же в Назрани обнаружили много ям с человеческими скелетами и костями животных (диких и домашних). В "могилах" нашли и предметы быта с частями оружия - бусы, браслеты, керамику, бронзовые наконечники стрел. Вещи также датированы бронзовым веком.

Удивительные скелеты находят по всему Северному Кавказу. В Кабардино-Балкарии тоже раскапывали "длинноголового" предка, которого некоторые исследователи изучали потом в связи с культурой Египта. Мол, у членов семьи фараона Эхнатона, правившего в XIV веке до н.э., тоже были такой формы головы.