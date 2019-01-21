Ставрополец стал звездой шоу "Давай поженимся"

41-летний ставрополец Артем Бабин стал участником шоу "Давай поженимся". Продюсеры передачи рассказали, что мужчина развелся с женой, у него подрастает сын. Житель краевого центра является завидным женихом - у него сеть спортивных магазинов, а свободное время он предпочитает тратить на яхтинг и дайвинг.

Ставрополец объяснил, почему к нему не вышла невеста на проекте «Давай поженимся!» 00:00 00:00

Артем сразу предупредил, что не рассматривает в качестве невесты гламурную девицу с сельским акцентом, которые привыкли решать конфликты с помощью истерик. Ему по душе интеллектуалки с модельной внешностью.

В самом начале шоу в Артема возникло недопонимание с ведущими. Лариса Гузеева и Роза Сябитова были возмущены тем, что ставрополец уговорил свою прежнюю жену продать ее квартиру, чтобы улучшить их совместные жилищные условия. Не добавило доверия герою даже то, что свою жилплощадь он тоже продал, чтобы доделать ремонт, а после развода его экс-возлюбленная и вовсе осталась владелицей трешки с евроремонтом.

Сябитовой также не понравилось, что бизнесмен в анкете написал, что ищет невесту с доходом, который будет равен его материальному положению.

- Если бы я знал, что тут мы будем говорить именно о деньгах, то вообще бы не стал отвечать на этот вопрос в анкете. Вот вы спрашиваете - "Взял бы бедненькую невесту?", а что значит бедненькую? Это значит - бедную духом, - попытался объяснить Артем.

В итоге его все же "допустили" к знакомству с первой невестой. Ей оказалась 22-летняя Анастасия, которая работает менеджером в бизнес-клубе и любит классическую литературу. 31-летняя владелица косметологической клиники Юлия стала второй претенденткой на сердце ставропольца. 30-летняя Александра поразила и смутила всех своим интеллектом. Девушка в качестве подарка привезла на шоу настоящего робота.

Однако, Артем отдал предпочтение Юлии, которая сделала ему маску для лица и массаж рук. Вот только девушка честно призналась, что не готова к переезду в Ставрополь, да и на предложение найти общие интересы в Москве, также ответила отказом. Впрочем, "жениха" это нисколько не расстроило.

- Когда мне пришло приглашение в одной из социальных сетей принять участие в этом шоу, я не воспринял это всерьез и посмеялся, сказав, что у меня нет проблем со знакомствами. Но редактор была настойчива, рассыпалась дифирамбами в адрес моей интересной жизни, интеллекта и подвешенного языка, сказала, что они редко сами приглашают участников в качестве главных героев. Поэтому в итоге я подумал, а почему бы не съездить за развлечением, новым опытом и своеобразным испытанием — насколько мне удастся отбиться от вопросов ниже пояса, которыми, собственно, и популярны такие шоу. Цели найти там себе девушку на на всю жизнь я не ставил. Возможно, поэтому я и выбрал участницу номер два - было видно, что она на этом шоу не ради поиска любви, а для пиара своего центра красоты. Двум другим пришлось бы после эфира открывать глаза и отвечать болезненным отказом - слишком серьезно они были настроены. Жаль, что ей не хватило сообразительности подыграть мне в финале. Когда на следующий день мы пили чай и обсуждали прошедший аттракцион, она призналась, что слишком перенервничала в студии и поэтому не сориентировалась, - рассказал Артем.

Единственное о чем ставрополец жалеет, так это то, что в эфир не вошло очень много его диалогов с ведущими. И его образ на экране получился примитивным. Но, так как это шоу, то ничего другого Артем и не ожидал. Главное, что близкие и родные люди отнеслись ко всему происходящему с юмором.