2019-01-21T10:00:30+03:00
Происшествия

Пять человек отравились угарным газом в дагестанском Каспийске

Среди пострадавших трое детей
Алена БЕЛЯЕВА
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Четверо пострадавших находятся в больницеЧетверо пострадавших находятся в больницеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Пять человек пострадали в Дагестане от отравления угарным газом. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МЧС по республике, инцидент произошел в дачном обществе "Весна" в городе Каспийске.

Около половины третьего ночи 21 января из-за нарушения эксплуатации газовых приборов произошла утечка в одном из частных домов на улице Абрикосовая. В результате происшествия, пять человек, среди которых трое детей, которые спали в доме, получили серьезное отравление. По счастливой случайности, последующего возгорания не произошло.

По информации представителя Минздрава республики Залины Муртазалиевой, на данный момент четырех пострадавших госпитализировали, а еще одного мужчину отпустили домой на амбулаторное лечение.

Оставшемуся взрослому и детям врачи оказывают всю необходимую помощь. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. На данный момент их жизням ничего не угрожает.

Напомним, в минувшие выходные от отравления угарным газом в Минеральных Водах погибли муж и жена. Их двое детей попали в больницу.

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