Оккупированный Ставрополь: как город пережил нашествие гитлеровцев

21 января 1943 года войсками Закавказского фронта Ставрополь был осовбождён от немецко-фашистских захватчиков. Под властью гитлеровцев город находился 170 дней - с августа 1942.

НАКАНУНЕ

О событиях на фронте жители Ворошиловска летом 1942-го узнавали из сводок Совинформбюро. По этим сведениям получалось, что бои идут где-то в Ростовской области, в районе Сальска, и вражеские войска от краевого центра ещё далеко.

Первый немецкий самолет показался над городом 1 августа. Он сбросил 2 бомбы на военные казармы, покружил немного и улетел. На следующий день сверху полетели листовки с предупреждением о предстоящей бомбежке. В тексте немцы сообщили, что просили сдать город без боя, но советские военные отказались, только поэтому Ворошиловск подвергнется бомбардировке. Жители решили, что их просто пытаются запугать. А информацию о том, что через Красногвардейское проходят немецкие мотоциклетные и автомобильные подразделения, руководство приняло за разжигание паники. «Никто {из горожан} не верил, что гитлеровцы могут захватить их город, находящийся в глубоком тылу. Тем более, когда местные власти громогласно утверждали, что никогда фашистский сапог не ступит на священную землю Кавказа» - такими строками описаны те события в книге Германа Беликова «Оккупация».

Нижний рынок города незадолго до бомбардировки. Фото: Российское военно-историческое общество

ПОД БОМБЁЖКОЙ

Утром 3 августа начался налёт. Со стороны села Михайловского (ныне г. Михайловск) надвигались десятки самолетов. В первую очередь немцы начали бомбить нефтебазу на окраине города. На случай налёта её охраняли солдаты, вооруженные несколькими зенитками, и хотя в городе регулярно проводились учебные тревоги, в тот день сирены молчали. Кругом заполыхало. Пожарные бросились тушить огонь. На помощь им прибыли бойцы 26-го мотополка, расквартированного в районе Бибертовой дачи (горбольница №2), с бесполезными в той ситуации сапёрными лопатками. Локализовать огонь не удалось - пламя поднималось на десятки метров, а огненные реки потекли вниз города, сжигая дома и людей. Под обстрелом оказались три железнодорожных состава, застрявших при попытке вывезти из города продукты. Всё, что не успели унести из вагонов местные жители, досталось гитлеровцам.

В тех самых листовках, сброшенных на город, немцы обещали, что мишенями станут только военные объекты, но изрядно досталось и мирным жителям.

На заводе «Красный металлист» утром 3-го августа выдавали зарплату. Бомбы сыпались на территорию предприятия, одна из них попала в рабочих, ожидавших «получки». Другой снаряд угодил в очередь за резиновой обувью на Нижнем рынке. Фашисты бомбили железнодорожное депо, крайисполком, снаряд разрушил часть здания 4-ой школы. На улице Ломоносова бомбили то ли больницу, то ли соседние казармы - понять было сложно, но десятки раненых не помещались в здании, их располагали в больничном дворе, прямо под деревьями. Медикаментов и перевязочных материалов не хватало, вскоре закончились и запасы донорской крови.

Многих погибших в тот день похоронили в котловане с северной стороны Успенского кладбища.

Мирные жители уходили в сторону Старомарьевки и Невинки: первые хотели переждать беду, вторые надеялись уехать. Сесть в вагоны последним так и не удалось - железнодорожный вокзал в Невинномысске разбомбили при огромном скоплении людей.

В ОККУПАЦИИ

В полыхающий город двигались машины, танки, бронетранспортеры, мотоциклы... На окраине Михайловского они встретились с небольшой красноармейской частью, завязался бой. Удержать фашистов не удалось, все бойцы, в том числе пятеро командиров, погибли. Их останки похоронили в братской могиле в центре села и установили памятник.

Вражеские войска вошли в город. Сразу же был введен комендантский час. Во всех крупных зданиях - школах, институтах, - разместились немецкие штабные службы. Никому не известный до оккупации провинциальный городок Ворошиловск стал настоящим логовом для гитлеровцев - здесь сосредоточились люди и техника предназначенные для наступления на Кавказ. Группа армий «А» расквартировалась в Ставрополе. Среди них были части 3-й румынской армии, захватившие район храма Св. Андрея Первозванного и бывшее общежитие пединститута, дивизии «Эдельвейс» и «Белая лилия», подготовленные для ведения боев в горах. На стадионе «Динамо» танки и БТРы стояли в шесть рядов, затем этот поток двинулся в сторону Кавминвод.

Немцы переименовали в городе несколько улиц

Оккупанты взялись за уничтожение представителей городской и краевой власти, душевнобольных, партизан, расстреливали детдомовцев. Вместе с регулярными войсками в Ставрополь вошли и немецкие бактериологи, нацеленные на ведение своей войны. Их главной задачей было получить документы с бактериологической станции, где Магдалина Покровская разработала вакцину от чумы. Но Покровская успела покинуть город и увезла с собой все записи в Казахстан. Немцы перевернули вверх дном станцию и дом ученой, но так и не сумели найти результаты исследований.

Уже 6-го августа в газете «Русская правда» и на афишных тумбах города появились «Воззвания к еврейскому населению г. Ворошиловска». Сбор был назначен на Ярмарочной площади в 7 утра 12-го августа. Людей сажали в машины («душегубки») и якобы отправляли на станцию Палагиада. Всё проходило спокойно, многим верилось, что их действительно отвезут в другое место. Но погрузка шла медленно, становилось жарко, и многие из собравшихся потянулись в город. Их оцепили и оттеснили обратно на площадь. Более трёх с половиной тысяч евреев были убиты в Ставрополе.

Памятник в Русском лесу Ставрополя установили в 2005 году

В районе хутора Грушевого захватчики устроили концентрационный лагерь, где содержали неугодных и тех, кого могли использовать в качестве рабочей силы.

В городе оставались женщины и дети. Все уцелевшие предприятия продолжали работать, были открыты кинотеатры и театры - это напоминало пир во время чумы.

Немцы предлагали местным жителям убирать урожай, оставшийся на полях в окрестностях города. Выбирать не приходилось - люди ехали. Отдавали собранное гитлеровцам, а что-то оставляли себе, чтобы прокормить семью. Чтобы как-то выжить, несли продавать на барахолки вещи - кружки, стаканы, бутылки, любую мелочь, способную принести доход. Самым доступным продуктом в оккупированном городе была кукуруза - из неё варили кашу, супы, делали мамалыгу, пекли хлеб.

Когда немцы уже ушли, на проспекте Сталина свалилась бочка с подсолнечным маслом. Между булыжниками, которыми была вымощена улица, оставалось масло - женщины и дети собирали его маленькими ложками в стаканы и банки, чтобы отнести домой.

СВОБОДНЫЙ СТАВРОПОЛЬ

Освобождения Ставрополя предопределила Сталинградская битва. Основную часть немецких войск перебросили к берегам Волги. Гитлеровцы испугались, что на Кавказе их теперь немногочисленным подразделениям устроят второй Сталинград и сами начали понемногу отступать. Но они хотели оставить после себя выжженную землю, поэтому начали взрывать город - уничтожили почти все школы, институты, промышленные предприятия, больницы, сожгли роддом. Если бы не подступавшие войска, Ставрополь был бы разрушен полностью. Уберечь многие здания удалось благодаря местным жителям. В основном действовали группы мальчишек, целенаправленно спасавшие город.

Немцы занимали Ворошиловск 3-го августа, а советские войска вошли 21 января уже в Ставрополь - городу вернули историческое название 12 января 1943 года за несколько дней до освобождения.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

При отступлении немцы расстреляли всех заключенных концлагеря в Грушёвом. Их похоронили на Комсомольской горке, позже останки были перезахоронены. На месте братской могилы с северной стороны Успенского кладбища сегодня стоит детский сад. Ставропольский цирк красуется на бывшей Ярмарочной площади, куда сгоняли евреев, обреченных на геноцид. Место разрушенной 4-ой школы заняла гостиница «Интурист». Ставропольское художественное училище занимает здание бывшего крайисполкома. А Магдалина Покровская, спасшая вакцину от чумы и предотвратившая бактериологическую войну, после Великой Отечественной много лет проработала в Москве, разработала ещё несколько лекарств. Сейчас она покоится в Ставрополе на старом Даниловском кладбище.

Город залечил раны. В его внешнем облике только памятники напоминают о том страшном времени. Нам не нужно смотреть на разрушенные здания и улицы - важно просто помнить.

Ставрополь. Мемориал "Огонь Вечной Славы"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

*В материале использованы фрагменты книги Германа Беликова "Оккупация"