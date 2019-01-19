2019-01-19T05:56:48+03:00
Общество

Крещение-2019: ставропольцы отметили праздник погружением в купели

Тысячи людей решили окунуться в крещенскую иордань [фото, видео]
Анна ИВЕРШИНЬ
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Крещенская ночь в СтаврополеКрещенская ночь в СтаврополеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополе около нуля, небо ясное, на осадки нет и намёка, а главное – безветренно. Такая погода в январскую ночь для города туманов и ветров была почти чудом. Казалось, к празднику Крещения Господня Ставрополь усмирил даже природу.

От входа на территорию святого источника Серафима Саровского люди неспешно спускались к храму и купели. Несмотря на то, что был ещё почти час до полуночи, некоторые начали окунаться. Но большинство пришедших были только зрителями.

До полуночи желающих окунуться было немного Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

До полуночи желающих окунуться было немногоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Внизу у воды было уже -3, а погодное приложение сообщало, что ощущаются они как -8. Когда купальщики заходили в иордань, было видно, как у них сводит зубы. Кто-то второпях опускался по шею и мигом выскакивал из воды, забыв перекреститься. А кто-то размеренно, выверенным движением сложенных пальцев выводил крест на груди, и неспешно погружался с головой, троекратно повторяя ритуал.

Женщина средних лет, как тренер у бортика бассейна, командовала знакомой:

- На выдохе! Окунайся на выдохе! – прикрикивала она. - Ниже! Ниже!

Та послушно опускалась под воду, закрывая одной рукой нос.

Среди пришедших окунуться в иордань было немало женщин Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Среди пришедших окунуться в иордань было немало женщинФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Каждое погружение непременно сопровождалось съёмкой: вслед за спускавшимся к воде подходил человек с телефоном. Причём снимали не только своих, но и незнакомцев.

- Фоток не будет - я тебя убью! – неуместно предупреждал один из купальщиков товарища. А уже стоя по колено в воде, передумал:

- Снимай видео!

Многих старались запечатлеть момент Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Многих старались запечатлеть моментФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Чем ближе была полночь, тем больше становилось желающих окунуться. В воду спускались уже по несколько человек. И если заходили они спокойно, то на сушу уже практически выбегали.

Две девчонки, выглядевшие примерно на 10 и 13 лет, заходя в купель стали жадно хватать воздух ртом – от холода перехватывало дыхание. От этого они начали хохотать, быстро опустились в воду, и выскочили как ошпаренные.

- Вода тёплая, кстати, - очень убедительно произнёс пожилой мужчина. Он оказался одним из первых, кто вошёл в иордань после полуночи.

Девушка погружается в крещенскую воду Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Девушка погружается в крещенскую водуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Тем временем на руках у отца капризничал тепло одетый мальчик лет двух. Потом на мгновение замер, и огромными удивлёнными глазами уставился на маму, которая опускалась в воду. Он больше не плакал, а только с интересом наблюдал за происходящим.

– С праздником! – прямо из купели обратился к собравшимся один из верующих.

Дети тоже окунались в крещенскую воду Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Дети тоже окунались в крещенскую водуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

После полуночи люди шли потоком, выстраиваясь друг за другом на ступеньках. Женщина, которая ещё полчаса назад напоминала тренера по плаванию, теперь стояла, опершись на ограждение купели, и почти беззвучно шевелила губами, как будто молилась за всех. Минут через пятнадцать она закончила, сняла верхнюю одежду и спокойно пошла в воду.

В крещенскую ночь в одном месте собрались сотни разных людей. Родители, заходившие в купель с детьми на руках. Старик, который не просто окунался, а каждый из трёх раз ложился на дно. Мужчина, пустившийся вплавь через всю иордань. Дети, которые кричали, что больше не хотят здесь купаться. Женщины, не сумевшие от холода сдержать крик. Старушки в рубахах с иконами.

Крещенская ночь в Ставрополе: родители окунались в иордань вместе с детьми на руках.Анна ИВЕРШИНЬ

И впервые за несколько лет у купели не было галдежа толпы и стойкого запаха алкоголя. А оттого не возникало ощущения странного светского праздника. Как и должно, всё происходило тихо и спокойно. Под стать погоде – смиренно.

Фоторепортаж смотрите по ссылке.

Некоторые пришли просто набрать воды и поставить свечи Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Некоторые пришли просто набрать воды и поставить свечиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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