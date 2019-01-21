В Кабардино-Балкарии умерла 128-летняя старейшая жительница России

В Баксанском районе Кабардино-Балкарии скончалась обладательница рекорда России, известная долгожительница Нану Шаова. Самой почтенной бабушке страны было 128 лет.

Печальную новость «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе районной администрации.

— Жительница сельского поселения Заюкова Нану Цуковна Шаова скончалась в возрасте 128 лет. В «Книге рекордов России» она была зарегистрирована, как старейшая жительница Российской Федерации. Администрация выражает свои искренние соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении.

С сертификатом «Книги рекордов России». Фото: пресс-служба администрации Баксанского района КБР

Долгожительница стала известна широкой публике в 2017 году. Тогда родные Наны Цуковны узнали, что старейшей россиянкой считается Танзиля Бисембеева из Астраханской области. На тот момент ей шёл «всего» 121 год. Документы бабушки из Кабардино-Балкарии тут же отправили в «Книгу рекордов», и через пару месяцев с сертификатом приехал лично редактор издания Станислав Коненко.

Всю жизнь долгожительница прожила в родном селе Заюково. Дважды была замужем: первый муж трагически погиб на Великой Отечественной войне, со вторым бабушка прожила больше 30 лет и родила мужчине пятерых детей. Мужчина скончался в 1982 году.

В паспорте долгожительницы, в графах «число» и «месяц» рождения красуются нули

Во время рассмотрения документов женщины вскрылся интересный факт: долгожительница не помнила даты рождения. Она навскидку говорила, что появилась на свет где-то в июне-июле. Паспорт женщины ясности в ситуацию не вносил: в графах «число» и «месяц» рождения красовались нули. Известно только, что бабушка родилась в 1890 году.

Несмотря на свой почтенный возраст, бабушка вела активный образ жизни: давала советы по хозяйству и помогала родным. На вопросы о секрете долголетия отвечала, что он заключается в её любимой, здоровой кабардинской кухне. Кроме того, долгожительница постоянно пила айран, изредка позволяя себе чай с конфетами, и отказывалась от еды после 18:00.

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Всю свою жизнь она прожила в селении Заюково. Первый муж ее погиб на Великой Отечественной войне. Второй муж, от которого она родила пятерых детей, скончался в 1982 году (подробности).