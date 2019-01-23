2019-01-23T16:54:40+03:00
Звезды

Похудела на все 100: Ольга Картункова показала, как изменилась за 10 лет

Популярная кавээнщица из Пятигорска поучаствовала в популярном челлендже и поразила подписчиков
Андрей ЗОБОВ
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Ольга Картункова за 10 лет изменилась до неузнаваемостиОльга Картункова за 10 лет изменилась до неузнаваемостиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Подписчики Ольги Картунковой не сговариваясь признали её победительницей популярного челленджа #10yearschallenge. Пятигорская кавээнщица за десять лет изменилась до неузнаваемости — из толстушки превратилась в красавицу с вполне нормальным весом.

Анорексичкой Ольгу Картункову в новом обличье назвать сложно — женщина сохранила пышные формы. Но лишилась многоступенчатого подбородка и, трудно поверить, благодаря силе воли сбросила 84 килограмма.

Подписчики популярной юмористки, бывшей кавээнщицы и актрисы сериала «Однажды в России» не могли не признать результат феноменальным. Под публикацией тысячи восторженных комментариев.

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Ольга Картункова «победила» в #10yearschallenge
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— Похудела на все 100! Смотря на Вас, кажется, что нет ничего невозможного. Это не просто преображение, а метаморфоза, случившаяся благодаря потрясающей силе воли. Это не только восхищает, но и мотивирует. Спасибо Вам! — Написал восхищённый фанат актрисы.

— Кажется, у нас есть победительница, — согласилась подписчица. — Я видела очень много потрясающих изменений на фото челленджа, но это — самое значительное. Трудно поверить, что на снимках один человек.

Напомним, что капитан команды КВН «Городъ Пятигорскъ» раскрыла секрет своего чудесного преображения на встрече с поклонниками в Ставрополе. Ольга призналась, что похудение стоило ей огромных нервов и подобного испытания она «врагу не пожелает». По словам актрисы, в метаморфозе нет никакого секрета: только сила воли и адской работы в зале и бассейне.

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