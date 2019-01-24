Для спасения жизни малышу из Ставрополя нужно дорогостоящее лечение

Все три года своей жизни Стефан Сидоркин из Ставрополя борется с тяжёлой болезнью. У ребёнка врождённый порок сердца. Первую операцию ему провели на третий день жизни, вторую — в три месяца. К трём годам малыш перенёс пять полостных операций на сердце.

Заключение детского кардиолога

Минувшим летом Стефана снова повезли на обследование в клинику. Врачи попытались помочь, но безуспешно. После этого развели руками и сказали, что сделать больше ничего не могут.

- Нас выписали со словами: «Поезжайте домой, сколько проживёте, столько и проживёте», - вспоминает мама Стефана Надежда.

Но родители не готовы были смириться, и стали обращаться во все возможные кардиоцентры и клиники в России и за рубежом.

- Ответили нам из клиники «Асклепиос» в Германии. Сказали, что берут ребёнка на операцию, - говорит мама мальчика.

Однако сумма, которая необходима на лечение, огромна для простой семьи — 3,5 миллиона рублей. Благодаря пожертвованиям, более половины денег уже собрано, но нужен ещё 1 миллион рублей.

Семья собирает деньги через социальные сети, обращается в благотворительные фонды, но не все могут помочь. Да и времени осталось совсем мало — 22 февраля маленького Стешу уже ждут в клинике для проведения операции. Но она может не состояться, если счёт не будет оплачен.

Письмо из немецкой клиники (1 часть)

Письмо из немецкой клиники (2 часть)

Любая сумма может помочь спасти жизнь трёхлетнему мальчику.

Номер карты Сбербанка для перечисления средств:

4276 8600 4400 3859 (получатель - Надежда Владимировна Д.)

Карта также привязана к номеру телефона +7-928-310-44-47

Деньги также можно перечислять на счёт клиники «Асклепиос» на операцию для Стефана. Реквизиты:

Реквизиты клиники для перечисления средств на операцию Стефану

Появления на свет желанного ребёнка ждала вся семья: мама, папа, старший брат, другие родственники. Но радость от рождения малыша омрачил жуткий диагноз: единственный желудочек сердца (ЕЖС), транспозиция магистральных сосудов (ТМС), атрезия трёхстворчатого клапана (АТК), дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП), дефект межпредсердной перегородки (ДМПП). В наших силах помочь спасти жизнь Стефану Сидоркину.