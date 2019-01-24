2019-01-24T15:40:29+03:00
Происшествия

В селе Дагестана устроили самосуд над мужчинами, 8 лет продававших в секс-рабство родственницу

Двоих участников уже наказали [видео]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Шокирующая история потрясла жителей республики. Фото: архив-"КП"Шокирующая история потрясла жителей республики. Фото: архив-"КП"
Изменить размер текста:

Новость о жутком для Кавказа преступлении прогремела в селе Дагестана. В Новом Костеке 8 лет насиловали замужнюю девушку. И самое страшное, что руководящий унижениями изверг приходится несчастной дядей по линии мужа, который, в свою очередь, не просто знал обо всем, но сам обрек любимую на адские муки. С дозволения племянника негодяй брал девушку силой сам и позволял делать то же другим.

Жертва молчала из страха опозориться. Сейчас у нее четверо детей.

История неслыханная, и по закону насильникам грозят серьезные тюремные сроки. Но на Северном Кавказе ссор из избы не принято выносить. За годы издевательств мужчины отвечают не по светскому суду, а по шариату.

Парня, отдавшего в рабство жену, выгнали из села, а один из насильников находится в реанимации. Сейчас все ищут "организатора". Виновник уже знает, что с него спросят больше всех, поэтому отключил телефон и сбежал. По случаю его поиска в спортзале сельской школы накануне прошел совет:

В Хасавюртовском районе в селе Костек мужчины собрались на собрание по поиску этого человека.

- Я житель этого села и уверенно заявляю, что самосуда нет. Противозаконных методов не допустят наши старейшины, - рассказал "КП" выходец из села Новый Костек, пожелавший остаться анонимом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Дагестане суд не поверил в убийство из-за кровной мести и оправдал подсудимого

Брат отомстил за брата и остался на свободе решением присяжных [видео]

В Дагестане муж скончавшейся роженицы пытался устроить самосуд над врачами

Супруг женщины угрожал медикам расправой (ПОДРОБНЕЕ)

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Северном Кавказе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Более 60 тысяч человек мерзнут вторые сутки: в Самаре из-за двух коммунальных аварий объявили чрезвычайную ситуацию
После того, как в городе ликвидировали один прорыв на теплотрассе, тут же образовался второй. Без тепла и горячей воды вторые сутки сидят более 300 домов в -22 градуса
Новости 24
На Ставрополье мужчина не смог застрелить любовника жены и был наказан
В Дагестане поезд сбил женщину
На Ставрополье за год коррупционеры нанесли ущерб на сумму более 7,3 млрд рублей
В сгоревшем на Ставрополье прицепе с вагончиком нашли тело мужчины
В Невинномысске будут судить парня, изнасиловавшего и убившего незнакомого мужчину
Рядом с Пятигорском в столкновении грузовика и легковушки погиб человек
На Ставрополье у "ГАЗели" отлетело колесо и сбило женщину-пешехода
Житель Дагестана присвоил и обнёс стеной Каспийское море
Водитель, насмерть сбивший 83-летнюю женщину на Ставрополье, попал на видео
На Ставрополье вынесли приговор водителю, устроившему ДТП с тремя погибшими
В Дагестане пенсионер погиб в аварии с большегрузом
В Пятигорске расследуют смерть 77-летней женщины, скончавшейся после операции
В Ессентуках стартует «Учитель года-2019»