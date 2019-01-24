В селе Дагестана устроили самосуд над мужчинами, 8 лет продававших в секс-рабство родственницу

Новость о жутком для Кавказа преступлении прогремела в селе Дагестана. В Новом Костеке 8 лет насиловали замужнюю девушку. И самое страшное, что руководящий унижениями изверг приходится несчастной дядей по линии мужа, который, в свою очередь, не просто знал обо всем, но сам обрек любимую на адские муки. С дозволения племянника негодяй брал девушку силой сам и позволял делать то же другим.

Жертва молчала из страха опозориться. Сейчас у нее четверо детей.

История неслыханная, и по закону насильникам грозят серьезные тюремные сроки. Но на Северном Кавказе ссор из избы не принято выносить. За годы издевательств мужчины отвечают не по светскому суду, а по шариату.

Парня, отдавшего в рабство жену, выгнали из села, а один из насильников находится в реанимации. Сейчас все ищут "организатора". Виновник уже знает, что с него спросят больше всех, поэтому отключил телефон и сбежал. По случаю его поиска в спортзале сельской школы накануне прошел совет:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/688004" frameborder="0"></iframe> В Хасавюртовском районе в селе Костек мужчины собрались на собрание по поиску этого человека.

- Я житель этого села и уверенно заявляю, что самосуда нет. Противозаконных методов не допустят наши старейшины, - рассказал "КП" выходец из села Новый Костек, пожелавший остаться анонимом.

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