2019-01-24T17:17:18+03:00
Происшествия

В Дагестане напавшему с ножом на полицейских дали 13 лет "строгача"

"Комсомолка" узнала, зачем парень хотел устроить резню на перроне [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: архив-"КП"Фото: архив-"КП"
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В Дагестане два года назад парень налетел с ножом на полицейских. Случилось это в 10 часов утра 26 ноября. Двое сотрудников ОВД МВД по Тарумовскому району патрулировали на перроне станции Кизилюрт и стояли возле входа в зал ожидания. Нападение засняла вокзальная камера:

Нападение на полицию.ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Видимых причин для атаки - драки или словесной перепалки, на записи нет. Неизвестный бросился с ножом неожиданно, подступив ближе под видом прохожего. Один полицейский не успел увернуться от лезвия и получил удар в щеку. Остановил головореза напарник пострадавшего с автоматом наперевес. Раненого преступника допрашивали уже в больнице.

Для установления мотива специалисты сперва обращались к медикам за стационарной психолого-психиатрической экспертизой. Зачем парню калечить незнакомых полицейских на перроне, если не по невменяемости? Но обследовавшие его врачи развели руками и заявили, что в момент нападения он понимал, что делает, и чем это может обернуться.

Позже выяснится, что в 2014 году в его доме нашли гранату и всех жильцов поставили на профучет. Контроль за личной жизнью, вероятнее всего, и стал причиной озлобленности парня.

На суде 23 января 2019 года, свою вину напавший на полицейских признал, но раскаиваться не стал.

Как рассказала "Комсомольской правде на Северном Кавказе" пресс-секретарь Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева, в посягательстве на жизнь сотрудников ОМВД подсудимый признался, но от дачи показаний отказался. В итоге мужчину приговорили к 13 годам и 6 месяцам колонии строгого режима со штрафом 20 тысяч рублей.

Кстати, зовут осужденного Залим. Он вел замкнутый образ жизни, наркотики или алкоголь не употреблял.

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