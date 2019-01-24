2019-01-24T20:32:24+03:00
Происшествия

В Нальчике четверо налётчиков с ножами напали на экипаж ДПС

Двоих преступников застрелили на месте, ещё двое доставлены в больницу [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Преступники атаковали патруль ДПС. Фото: кадр видеоПреступники атаковали патруль ДПС. Фото: кадр видео
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Около шести вечера 24 января в Нальчике четверо налётчиков с ножами напали на экипаж ДПС с ножами. Полицейским удалось отбиться — двоих преступников убили на месте, ещё двое с огнестрелами доставлены в больницу. Ранения получил и один из стражей порядка — сейчас он находится под присмотром врачей.

Дерзкое нападение произошло на перекрёстке улиц Идарова и Суворова. Мотивы нападавших неизвестны. Невзирая на фактор неожиданности, правоохранителям удалось сориентироваться и дать отпор преступникам.

— У нас только что была какая-то сумасшедшая стрельба, — рассказала в социальных сетях девушка, работающая в здании неподалёку. — Какое-то нападение. Трое лежат без движения, вокруг десятки полицейских машин.

Нападение на патруль ДПС в Нальчике.

По предварительным данным, экипаж из троих сотрудников ДПС остановился на перекрёстке, рядом супермаркетом «Караван». Через несколько минут четверо мужчин подошли к полицейским и внезапно напали на них. В ответ стражи порядка открыли огонь на поражение.

Двоих налётчиков правоохранители успели застрелить сразу, ещё двое получили тяжёлые ранения. Позже, третий нападавший скончался в больнице.

Пострадал и один из правоохранителей. С резанной раной его доставили в Республиканскую клиническую больницу. Полицейский находится в тяжёлом состоянии, врачи готовят его к операции.

Детали нападения, личности преступников и их мотивы пытаются выяснить работающие на месте происшествия сотрудники МВД и Следственного комитета. «Комсомольская правда» продолжает следить за развитием событий.

Нападение на сотрудников ДПС в Нальчике попало на видео.

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