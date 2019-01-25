На Ставрополье следователи поймали грабителей, забивших до смерти ветерана Великой Отечественной

На Ставрополье следователи задержали подозреваемых в убийстве ветерана Великой Отечественной войны, которое произошло в Андроповском районе края. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, вечером 10 января нынешнего года несколько неизвестных мужчин забрались через окно в дом Надежде Михайловне Стратийчук. 97-летняя пенсионерка жила одна и не смогла дать достойный отпор преступникам.

В итоге грабители накрыли старушку одеялом и жестоко избили, стараясь попасть в голову. Когда пенсионерка перестала подавать признаки жизни, они украли паспорт, деньги и сбежали.

Вот только преступники не ожидали, что Надежда Михайловна не только выживет, но и сможет позвонить в "Скорую". Бабушка сама вызвала врачей, которые отвезли ее в больницу.

Во время госпитализации ветеран сотрудничала со следователями и смогла дать приметы грабителей. Но ее ранения были слишком тяжелыми и через два дня бабушка умерла.

Силовикам удалось найти подозреваемых. Ими оказались трое жителей Ростовской области 1998 и 1994 годов рождения. По оперативной информации, весной прошлого года они устанавливали у Надежды Михайловны пластиковое окно и уже тогда похитили у нее денежные средства.

10 января они решили вновь поживиться за счет пенсионерки и пробрались к ней в дом. После избиения бабушки они забрали 20 тысяч рублей.

Сейчас сообщники задержаны.Вскоре они будут заключены под стражу. Их подозревают в "Разбое" и "Умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/688149" frameborder="0"></iframe> Поймали грабителей, забивших до смерти ветерана Великой Отечественной на Ставрополье.

СПРАВКА "КП":

Надежда Михайловна родилась в селе Курсавка 4 января 1922 года. В 20 лет она отправилась на фронт. Служила Стратийчук в 265-ом отдельном зенитно - артиллерийском дивизионе на батарее 86- миллиметровых пушек, передвигавшихся по рельсам.

На фронте Надежда Михайловна серьезно заболела малярией. Неоднократное лечение в госпиталях приносило лишь временное облегчение, поэтому в январе 1944 года ее демобилизовали по состоянию здоровья.

Ветеран была награждена медалью "За победу над Германией", орденом Великой Отечественной войны 2 степени, медалью Жукова и другими наградами.

Кстати, ее брат Стратийчук Петр Михайлович также ушел на фронт в 42-м году. Ставрополец принимал участие в боях по освобождению Краснодарского края, прорыве обороны противника на "Голубой линии", освобождении Таманского полуострова.

Его особо отметили за участие в Керченско-Эльтигенской операции. Погиб в боях 10 ноября 1943 года. Петру Михайловичу посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.