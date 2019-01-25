2019-01-25T18:17:42+03:00
Происшествия

В Махачкале похитили бизнесмена и потребовали от родственников выкуп 5 млн рублей

Все произошло средь бела дня [фото, видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Похищение засняли камеры. Фото: пресс-служба МВД ДагестанаПохищение засняли камеры. Фото: пресс-служба МВД Дагестана
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Средь бела дня в Махачкале похитили бизнесмена. Местного жителя по фамилии Ильясов затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. Через пару часов у родственников потребовали выкуп в размере 5 млн рублей. Случилось это 23 января.

Похищение бизнесмена в Дагестане попало на видео.

На кадрах видно, что преступники действуют по предварительному сговору. А тот факт, что попросили они за мужчину немаленькие деньги, свидетельствует о знакомстве с жертвой - косвенном или личном. У Ильясова свое дело - и не одно.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД Дагестана, о случившемся полицейские узнали от брата похищенного.

Также известно, что двумя членами группировки оказались 37-летний Абдулаев и 28-летний Мирзоев. Их уже задержали.

Двоих задержали. Фото: пресс-служба МВД Дагестана

Двоих задержали. Фото: пресс-служба МВД Дагестана

- Двоих жителей Махачкалы задержали при передаче денежных средств в сумме 900 тысяч рублей, - сказали в ведомстве. - Также в совершении данного преступления подозреваются еще двое молодых людей. Их разыскивают.

По информации источника в МВД республики, зовут злоумышленников Халид Калабагов и Абдусамад Магомедов.

Предпринимателя освободили. Сейчас следственный комитет Дагестана готовится принять процессуальное решение.

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