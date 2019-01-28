2019-01-28T16:44:35+03:00
Общество

Кадыров про поражение Федора Емельяненко: "Последний Император" выглядел совершенно беспомощно

Глава Чечни отметил, что известный спортсмен его просто разочаровал своим проигрышем
Алена БЕЛЯЕВА
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Глава Чечни отметил, что спортсмен его разочаровалГлава Чечни отметил, что спортсмен его разочаровал
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Рамзан Кадыров объяснил, почему Федор Емельяненко проиграл в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе и признал, что он глубоко опечален этим поражением. Больше всего политику не понравилось, как легко российский спортсмен сдался американцу Райану Бейдеру, оказавшись в нокауте спустя 35 секунд после начала боя.

- Не надо быть экспертом в области смешанных единоборств, чтобы понять: Федор Емельяненко оказался не готовым к бою. Некогда грозный "Последний Император" выглядел совершенно беспомощно. И я не нахожу в этом ничего удивительного. В последнее время он больше занимался политикой и саморекламой, чем спортом. И в результате разочаровал миллионы болельщиков в разных уголках мира. В том числе и меня, - написал глава Чечни в своем аккаунте в Телеграм.

Несмотря на то, что между спортсменом и политиком пробежала черная кошка, когда Емельяненко начал критиковать клуб "Ахмат", последний предложил ему вернуться в Грозный для тренировок.

- В этот трудный момент я хочу поддержать Федора Емельяненко и пригласить на сборы в "Ахмат", на беспочвенную критику которого он ранее потратил столько драгоценного времени, вместо того, чтобы усиленно тренироваться и готовиться к поединкам. Но это в прошлом! А сегодня двери клуба перед Федором Владимировичем открываются настежь, - написал Рамзан Кадыров.

Политик также пообещал, что в бойцовском зале спортсмену будет не до разговоров. И через некоторое время он будет достойно выглядеть в октагоне.

- Все-таки негоже человеку, который носит громкое имя "Последний Император" и является надеждой болельщиков, лежать на настиле спустя 35 секунд после старта поединка. Федор Владимирович, нужно предпринимать меры не откладывая в долгий ящик, - отметил в конце сообщения чеченский лидер.

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