"Если он не извинится...": Кадыров заступился за униженную украинским политиком российскую журналистку

Во время интервью вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко в кулуарах ПАСЕ на российскую журналистку Ольгу Скабееву налетел украинский депутат Борислав Береза. Политик грубо толкнул ее, закрыл собой обзор камерам, а после интервью вылил ушат оскорблений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/688098" frameborder="0"></iframe> Интервью, ставшее скандалом, сняли в кулуарах ПАСЕ.

Глава Чечни, узнав о произошедшем, потребовал извинений от Березы и обратился к украинцам:

- Посмотрите, кто сегодня вершит судьбу народа и страны! Они ведут вас к глубокой пропасти.

По мнению Рамзана Кадырова, случись такое в России по отношению к украинскому журналисту, все бы уже "трезвонили о правах человека". Но об инциденте со Скабеевой ни слова - а значит, о какой объективности может идти речь?

Возмущенный поступком, в первую очередь, мужчины, а потом депутата, Кадыров посоветовал обидчику не тянуть с извинениями.

- Березе следует очень чётко усвоить, если он должным образом не извинится перед Ольгой Скобеевой, обязательно найдётся истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху! - предупредил Кадыров депутата Верховной Рады.