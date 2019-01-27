Во Владикавказе жених, похищавший невесту, дважды уронил ее на землю

В столице Северной Осетии городе Владикавказе на днях произошел курьезный случай.

Местный парень в большой белой папахе, воруя по традиционному кавказкому обычаю свою любимую невесту, дважды упал сам, да еще и уронил девушку на землю. Раз падение случилось на ступеньках лестницы, другой раз - у самых дверей автомобиля, куда жених нес невесту. Все его неловкость попала на видео, опубликованное затем в социальных сетях.

На опубликованном в интернете ролике видно, как юноша похищает (по согласию) невесту. Он с громким криком смело набрасывает на девушку большую бурку, пытается отнести нареченную в машину. Но внезапно вновь и вновь падает вместе с невестой. Да еще и теряет при этом папаху. Друзья жениха просят оператора прекратить съемку неловкого момента. Кавалькада автомобилей уносится за кадр.

Язвительные комментаторы видеоролика на хостинге YouTube уже высмеяли незадачливого похитителя невесты из Северной Осетии.

- Бедные девушки на Кавказе! Когда уже этот странный цирк наконец закончится, наверняка здорово покалечили человека, — искренне сочувствовуют девушке в соцсетях. - Это надо так сильно хотеть выйти замуж, чтобы после такого не сбежать. Два раза девушку уронил и даже не спросил как она себя чувствует, потащил дальше. Парни, не позорьтесь, сперва научитесь девушек нормально воровать, а потом снимайте свои подвиги!