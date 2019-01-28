Дело на 30 томов: как главный экономист ставропольского ФСИН провернул аферу на 60 млн рублей

В Ставропольском крае завершилось расследование дела о мошенничестве на 60 млн рублей. Провернули аферу главный экономист регионального ФСИН, два начальника колонии №6 и гендиректор консервного завода "Русский". Сегодня это бывшие управленцы, но в 2013-2014 годах, пользуясь положением, они провернули крупную аферу с бюджетными деньгами.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СУ Следственного комитета СК, главный экономист, зная, что заключенные не смогут выпускать консервы, поручил начальникам исправительного учреждения заключить госконтракты с консервным заводом.

Колония, таким образом, обязалась организовать внутрисистемную поставку консервированных овощей для ФСИН России.

По заявке она получила казенные миллионы на закупку соответствующего оборудования и аренду помещения. Но деньги разошлись по карманам. Часть присвоил глава завода, другую поделили экономист с руководством тюрьмы. Вскрыли преступную схему сотрудники ФСБ.

- В результате мошеннических действий обвиняемые похитили 60 млн рублей из федерального бюджета, - сказали следователи. - Проделана значительная работа по сбору доказательств причастности обвиняемых к инкриминируемым им деяниям. Материалы уголовного дела составили свыше 30 томов. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В зависимости от роли и степени участия обвиняемых каждый пойдет под суд по статье "пособничество в мошенничестве", "пособничество в превышении должностных полномочий" или "мошенничество".