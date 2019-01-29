Тяжело больного чемпиона мира по сумо из Северной Осетии отправят на лечение в Японию

Чемпиону мира по сумо Алану Караеву, который перенес несколько операций в Северной Осетии, срочно необходимо лечение за границей. Как рассказал на свой странице в социальных сетях вице-президент кикбоксинга России Эдуард Адаев, спортсмена перевезут к врачам в Японию.

- Узнав о тяжелом состоянии спортсмена одного из самых элитных видов спорта, премьер-министр Японии Синдзо Абэ распорядился о лечении Алана Караева в лучшей клинике страны, - написал Адаев.

Напомним, в январе этого года семикратный чемпион мира по армрестлингу и пятикратный чемпион мира по сумо перенес серьезную операцию из-за лопнувшего сердечного клапана. Тогда спортсмен потерял много крови и жители всей Северной Осетии старались ему помочь.Они собрали для Караева 10,5 литров плазмы и пять литров крови.

Несмотря на то, что Алана лечат лучшие специалисты Северо-Кавказского многопрофильного медицинского центра в Беслане, врачи называют его состояние крайне тяжелым. Если состояние именитого спортсмена позволит, его перевезут в Японию.

Алан Караев появился на свет настоящим богатырем. При рождении он весил семь килограммов, а уже спустя полгода - все 19 килограммов. Еще до наступления совершеннолетия Караев перерос все спортивные весовые рамки и смог выступать в абсолютных категориях сумо.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам

Почта: kp.stv@phkp.ru

Бесплатный тел.: 8-800-500-45-77