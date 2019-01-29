Мажор на "Мерседесе" на скорости в 211 км/ч перелетел границу с Северной Осетией и приземлился на таможню
Жуткое ДТП на огромной скорости устроил мажор за рулем дорогой иномарки из Южной Осетии. Произошло оно на выезде из Рокского тоннеля. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МЧС по республике, смертельная авария произошла на 93-м километре Транскавказской автомагистрали.
Владелец иномарки погибФото: СОЦСЕТИ
24-летний водитель, по предварительным данным, сын богатого жителя Южной Осетии, на скорости 211 километров в час вылетел из Рокского туннеля. на территорию Северной Осетии. Парень не смог справиться с управлением своего "Мерседеса". Автомобиль занесло, он вылетел за пределы проезжей части, протаранил несколько машин на парковке, перевернулся и приземлился на крышу одного из зданий таможни.
Водитель протаранил несколько автомобилейФото: СОЦСЕТИ
Как видно на кадрах опубликованного в соцсетях видеоролика, один из участков дороги иномарка в прямом смысле пролетела по воздуху на высоте в несколько метров. По словам очевидцев, только счастливая случайность уберегла пешеходов и других водителей от гибели.
В результате аварии водитель, получивший тяжелые травмы, скончался в машине "Скорой помощи", когда врачи везли его в больницу. 20-летний пассажир его авто выжил, но находится в тяжелом состоянии. За его жизнь во Владикавказе борются медики.
В Северной Осетии мажор на "Мерседесе" устроил смертеьное ДТП на скорости 211 км/ч.Водитель пролете несколько метров по воздуху
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