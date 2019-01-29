2019-01-29T12:52:16+03:00
Происшествия

Мажор на "Мерседесе" на скорости в 211 км/ч перелетел границу с Северной Осетией и приземлился на таможню

Водитель протаранил несколько припаркованных машин и бетонных ограждений [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
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Водитель разогнал свой автомобиль до 211 км/ч и не справился с управлениемВодитель разогнал свой автомобиль до 211 км/ч и не справился с управлениемФото: СОЦСЕТИ
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Жуткое ДТП на огромной скорости устроил мажор за рулем дорогой иномарки из Южной Осетии. Произошло оно на выезде из Рокского тоннеля. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МЧС по республике, смертельная авария произошла на 93-м километре Транскавказской автомагистрали.

Владелец иномарки погиб Фото: СОЦСЕТИ

Владелец иномарки погибФото: СОЦСЕТИ

24-летний водитель, по предварительным данным, сын богатого жителя Южной Осетии, на скорости 211 километров в час вылетел из Рокского туннеля. на территорию Северной Осетии. Парень не смог справиться с управлением своего "Мерседеса". Автомобиль занесло, он вылетел за пределы проезжей части, протаранил несколько машин на парковке, перевернулся и приземлился на крышу одного из зданий таможни.

Водитель протаранил несколько автомобилей Фото: СОЦСЕТИ

Водитель протаранил несколько автомобилейФото: СОЦСЕТИ

Как видно на кадрах опубликованного в соцсетях видеоролика, один из участков дороги иномарка в прямом смысле пролетела по воздуху на высоте в несколько метров. По словам очевидцев, только счастливая случайность уберегла пешеходов и других водителей от гибели.

В результате аварии водитель, получивший тяжелые травмы, скончался в машине "Скорой помощи", когда врачи везли его в больницу. 20-летний пассажир его авто выжил, но находится в тяжелом состоянии. За его жизнь во Владикавказе борются медики.

В Северной Осетии мажор на "Мерседесе" устроил смертеьное ДТП на скорости 211 км/ч.Водитель пролете несколько метров по воздуху

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