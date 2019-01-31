2019-01-31T14:46:12+03:00
Происшествия

Почти на тысяче предприятий Дагестана провели обыски из-за хищений газа

Правоохранители ищут улики, указывающие на махинации с голубым топливом
Михаил ЮЖНЫЙ
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На почти тысяче предприятий Дагестане провели обыски из-за хищений газаНа почти тысяче предприятий Дагестане провели обыски из-за хищений газаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Дагестане правоохранители провели внезпаные крупные обыски во всей газовой сфере региона. Проверки затронули почти тысячу предприятий. Об этом заявил на отчете в своем ведомстве прокурор республики Денис Попов.

Прокуратура выявила многочисленные факты необоснованного начисления жителям региона долгов за газ. При этом самый крупный долг (свыше 422 миллионов рублей) был обнаружен в Карабудахкентском районе Дагестана.

Также правоохранители нагрянули с внезапной проверкой в Каякентский район и выяснили, сколько реально здесь потребляют газа местные теплицы и агрокомплексы. По итогам проверки было найдено множество нарушений и приписок в газовой сфере района. Следователи возбудили по всем фактам уголовное дело.

- В результате принятых прокуратурой Дагестана проведены беспрецедентные по своему масштабу обыски на 960 объектах газопотребления по всей республики, - объявил коллегам Попов. - После проверки были выявлены махинации с газом, преступные схемы массовых хищений газа и нелегального оборота денег, оплаченных абонентами за газ.

По материалам прокурорских проверок в Дагестане было возбуждено восемь уголовных дел, в том числе в отношении глав газоснабжающих организаций. Проверки исполнения законодательства в Дагестане при транспортировке и обороте голубого топлива продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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