В Ессентуках нашли удивительные фото царской семьи Николая II, спрятанные казаком

Удивительная находка потрясла строителей в усадьбе Ессентуков этим летом. В здании потекла крыша, и разместившийся там отдел №26 Управления Федерального казначейства по Ставрополью попросил ее починить. Когда кровлю стали разбирать, за балкой работники нашли заплесневелый и подгнивший по краям конверт. Открыли. А там оригинальные фото царской семьи и императора Николая II с офицерами (!).

Вот этот конверт и нашли строители

Сокровище сразу передали казначеям, а те отправили его в свой музей в Ставрополе. Об этом стало известно только сейчас. Оказывается, с лета руководство управления своими силами вместе с историками по крупицам собирают подробности и небезуспешно.

В списке офицеров нашли загадочного "А.С."Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По подписям на обороте фотокарточек, дневникам членов царской семьи и документам с данными царского конвоя они выяснили, что спрятал конверт казак по имени Анатолий Федюшкин.

Второй слева - казак ФедюшкинФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как рассказала заместитель руководителя УФК по СК, о нем княжны Ольга и Татьяна писали в письмах:

- 11 мая 1915 года Татьяна Николаевна писала: "Вчера вечером… поехали к Ане… Приехали туда Равтопуло, Шведов, Юзик… Очень было хорошо и весело". Юзиком они называли Анатолия Федюшкина за сходство с книжным героем, - утверждает Вера Самарина.

Уникальные снимки, нигде ранее не обнародованные, специально для читателей «Комсомолки» запечатлел наш фотокорреспондент.

Удивительно, как фото не съели крысы!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как говорит Вера Ивановна, на первой открытке изображены четыре Цесаревны с, предположительно, «живыми» подписями от каждой. Предварительно, это самая главная драгоценность.

Оборот фото с княжнамиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На обороте карточку адресовали казаку Анатолию Семеновичу Федюшкину с пометкой «Царское село 7 апреля 1917 года». Почерк принадлежит второй дочери Николая II Татьяне.

Сейчас сокровище находится в СтаврополеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

А эта с Цесаревичем Алексеем прошла предворную цензуру и была выпущена в Санкт-Петербурге. Их обычно продавали из благотворительных целей. На обороте также подпись «Анатолию Семеновичу».

Фотографии, к сожалению, время не пощадило как открытки. Снимок ниже запечатлел возвращение казачьего взвода в казарму.

Некоторые снимки сильно подпортилисьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

А здесь одна из старших княжон и казак конвоя.

- На обратной стороне оставили надпись «Ак от Ан». Это Анастасия писала карандашом, - продолжает Вера Ивановна.

Ценность находки только предстоит установитьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В конверте еще нашли снимки четырех офицеров и дочери Николая II, фото двух офицеров с велосипедом и кадр с четырьмя офицерами, автомобилем и собакой. Пес, возможно, принадлежит царской семье, поскольку Алексей очень любил животных. Не все фото подписаны, некоторые просто пронумерованы.

А это фото уже заинтересовало ценителя старинных автомобилейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На выцветшем снимке: император, его дочери, казаки и Анна Вырубова - подруга жены Николая II. На заднем плане просматриваются горы, вероятнее всего, засняли кадр в Крыму в Леваде, где располагался дворец императора. На обороте подписали «Алек Коп». Кому адресовано - пока неизвестно.

Выцветший снимок вызвал особый интересФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Любопытно, что с начала 19 века ни один владелец здания не заглядывал под крышу. Конверт пережил гражданскую и Великую Отечественную войны, знал усадьбу еще дачей генерала Зарецкого, лечебницей, роддомом и детской поликлиникой. Удивительно хотя бы то, что за 100 лет сокровище не съели крысы!

Здесь казак, кому принадлежат фотографии, сидит слева внизуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кстати, по сведениям историков, Анатолий Федюшкин родился в 1887 году в станице Червлённой Терского казачьего войска (сегодня это территория Чечни). Род Федюшкиных считается древним и знатным. Отец Анатолия Фудул Федюшкин был знаменитым генералом, а младший брат держал частный санаторий. В Ессентуках даже была улица "Федюшкиных".

А умер казак не в России, а в Нью-Йорке или Сан-Франциско в 1958 году, потому что с приходом к власти большевиков пришлось перебраться в США. Теперь специалисты ищут его родню на родине и за границей. Неудивительно, что исследователи хотят узнать больше о хозяине клада. Казак, говорят, был в очень хороших отношениях с детьми императора. Княжны ведь неспроста звали его "Юзиком". Пока остается догадываться, насколько же они были близки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам

Почта: kp.stv@phkp.ru

Бесплатный тел.: 8-800-500-45-77