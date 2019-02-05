2019-02-05T11:48:27+03:00
Общество

Обвинённая в сокрытии 100 миллионов красавица-депутат: «Это ложь и провокация!»

Алина Чикатуева считает, что влиятельные персоны в руководстве Карачаево-Черкесии пытаются её опорочить
Андрей ЗОБОВ
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Алина Чикатуева призналась, что занималась бизнесом, но это было до депутатстваАлина Чикатуева призналась, что занималась бизнесом, но это было до депутатстваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Депутат народного собрания Черкесска Алина Чикатуева опровергла информацию о сокрытии 108 миллионов дохода. Девушка считает, что представители власти просто потеряли часть документов, но готова предоставить оригиналы, подтверждающие её слова.

Напомним, что управление главы Карачаево-Черкесской Республики по итогам проверки утверждает, что в налоговой декларации за 2017 год депутат гордумы не указала несколько расчётных счетов, на которые поступали средства. Считается, что таким образом она попыталась скрыть 108 миллионов дохода. Народную избранницу предложили наказать, лишив мандата.

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Красавица-депутат считает, что её пытаются оклеветать
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Но сама девушка утверждает, что против неё ведётся агрессивная дезинформационная компания после выступления на телевидении. В нём Чикатуева касалась острых проблем и прямо обвиняла высших чиновников региона.

— Друзья, кампания против меня продолжается, — прокомментировала ситуацию Чикатуева. — На этот раз распространяется недостоверная информация, в надежде таким образом подорвать мой авторитет. Суть в том, что якобы я скрыла сотни миллионов доходов на своих счетах и не указала их в декларации. Все это ложь!

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Девушка - звезда Instagram
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По словам народной избранницы, до 2016 года она занималась строительным бизнесом, а депутатом стала лишь в 2017. Поэтому никаких «лишних» доходов у неё нет, а декларация заполнена полностью и честно.

— Часть листов из моей декларации потеряли сами чиновники. Но мой экземпляр документов с отметками о приёме находится у меня на руках и предоставлен суду. Все это делается только для того, чтобы в очередной раз облить меня грязью, — резюмировала Алина Чикатуева.

Спорные вопросы стороны решат 14 февраля в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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