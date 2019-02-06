В Дагестане водители объявили войну жадным АЗС и заставили понизить цены на 30%

В Дагестане автолюбители победили жадность бизнесменов. Война между водителями и бизнесменами продолжалась больше месяца, пока цены не упали почти на 30%.

Несколько последних месяцев в различных публичных сообществах в соцсетях Дагестана и Махачкалы появлялись возмущённые отзывы — местные жители негодовали из-за разницы цен на газ на обычных и фирменных заправках. Большинство АЗС взвинтили их до 21 рубля. Рядом, на фотографиях из других городов и даже районов Махачкалы стояли совсем другие цифры: 18, 16 и даже 14 рублей.

rodnoy.dagestan В Дагестане отказались терпеть бешеные цены на газ и объявили войну жадным бизнесменам

Несправедливость не на шутку задела водителей Махачкалы. И люди решили объединиться, чтобы победить жадность владельцев заправок. Объявили войну через те же соцсети, собрав десятки тысяч лайков и сотни благосклонных комментариев.

После этого в сети то и дело стала появляться информация о местах, где честные бизнесмены продают топливо дёшево. Перед заправками стали собираться часовые очереди, но принципиальные махачкалинцы стояли за идею горой. Уже через 10 дней лёд тронулся — цены упали на рубль-полтора. Люди увидели, что борьба не напрасна. После этого к войне присоединились даже скептики.

rodnoy.dagestan О местах, где топливо продавалось дешевле, сообщали в социальных сетях

Через некоторое время в сетях распространили новость, что к честным бизнесменам с угрозами пришли рэкетиры. Люди стали за них горой и даже организовали вахту на «доброй» заправке. В результате от хамов удалось отбиться.

В конце января и начале февраля цены буквально рухнули. Сначала до 18, потом до 16,5, а теперь и до 15,3 рублей.

rodnoy.dagestan В Дагестане констатировали победу над жадными владельцами АЗС

— Помните пару дней назад писали, что из-за бойкота у крупных АЗС остались огромные запасы за январь? Говорили, что будут акции-заманухи и не надо на них вестись, и в этом случае им не избежать паники? Спасибо, братья, что не поддались! Настала черная неделя и на некоторых заправочных гигантах за три дня цена упала на 2,3 рубля. Вместе мы — сила! — Резюмировали в социальных сетях окончательную победу автовладельцы Махачкалы.