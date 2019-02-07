2019-02-07T11:33:54+03:00
Происшествия

Один ребенок погиб и еще двое попали в больницу из-за отравления угарным газом в КБР

Их родители также пострадали, но уже пришли в себя
Алена БЕЛЯЕВА
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Причины трагедии выясняютсяПричины трагедии выясняютсяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Кабардино-Балкарии маленький ребенок скончался из-за отравления угарным газом. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по республике, трагедия произошла в селении Нижняя Жемтала Черекского района КБР.

Следователи выяснили, что ранним утром седьмого февраля в частный дом к потерпевшим пришли родственники. Именно они и нашли всю семью в бессознательном состоянии и вызвали врачей "Скорой помощи".

В результате трагедии медики не смогли спасти самого младшего члена семьи - ребенок в возрасте 1 год 8 месяцев скончался. Еще двое детей, которым исполнилось 6 и 11 лет, находятся в больнице в бессознательном состоянии. Родители уже пришли в себя, и врачи больше не опасаются за их жизнь.

По версии следствия, трагедия произошла из-за ненадлежащего использования газового оборудования. В настоящее время представители ведомства проводят осмотр места происшествия.

Напомним, из-за отравления угарным газом в поселке Кашхатау в КБР также погибла семья из троих человек. Тогда причиной происшествия также стал неправильное использования оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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