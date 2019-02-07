2019-02-07T11:36:17+03:00
Происшествия

В Пятигорске мажор на "Мерседесе" сбил полицейского и протаранил патрульное авто

Водителя удалось задержать, лишь прострелив ему колеса
Алена БЕЛЯЕВА
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Мажор на "Мерседесе" сбил сотрудника ДПСМажор на "Мерседесе" сбил сотрудника ДПСФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Пятигорске мажор за рулем "Мерседеса" устроил погоню в стиле голливудских фильмов и остановился лишь после того, как ему прострелили колеса. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, шестого февраля текущего года полицейские попытались остановить на одном из перекрестков элитную немецкую иномарку.

Водитель "Мерседеса" проигнорировал требования сотрудников ДПС, вылетел на встречную полосу и попытался уехать. Полицейские догнали нарушителя и перегородили ему дорогу патрульной машиной. Водителя это не остановило и он пошел на таран, врезавшись в "патрульку", попутно зацепив еще одну машину, а также сбив полицейского.

После этого полицейские открыли огонь из табельного оружия по колесам "Мерседеса". Только эти меры позволили задержать лихача. Оказалось, что за рулем немецкого авто находился 42-летний житель Пятигорска, который был лишен прав за езду в пьяном виде. На счету у мужчины огромное количество штрафов за нарушение ПДД.

Сейчас следователи проводят проверку, которая позволит установить все обстоятельства произошедшего. В этот раз лихач может не просто остаться без водительских прав, но и лишиться свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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