Как на Ставрополье спасают Гидрометаллургический завод и планируют развивать промышленность

В минувшем году промышленные предприятия Ставрополья показали неплохой рост, который оказался выше, чем в среднем по стране. И у региона есть все шансы войти в десятку лучших в России по индексу промышленного производства и объемов отгруженной продукции в 2018 году.

По словам министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталия Хоценко, растет и экспорт: если в прошлом году его доля в общей валовой выручке предприятий составила 19 - 20%, то в этом году ожидания уже на уровне 22 - 23%. Есть над чем работать и есть что отметить по итогам завершившегося 2018-го.

Одним из наиболее важных для региона событий можно считать возобновление работы Гидрометаллургического завода в Лермонтове: в ноябре, после почти годового простоя, ГМЗ начал производство минеральных удобрений. Сюда пришел инвестор, готовый заплатить долги группы компаний и наладить их работу. История предприятия оказалась непростой.

После приватизации в 90-х его разделили на три самостоятельных, но технологически связанных между собой: ГМЗ, "Интермикс Мет" и Южную энергетическую компанию. Довольно долго все шло неплохо, но потом из-за ошибок в управлении заводами стало сокращаться производство, и в конце 2017 года предприятия остановились. Краевые власти искали выход и нашли его. На ГМЗ, градообразующее предприятие в Лермонтове, зашел новый инвестор - Альберт Авдолян. В его планах не только наладить работу заводов, но и удвоить их производительность. Последний краевой совет по промышленности как раз проходил на ГМЗ, это позволило оценить нынешнюю работу на предприятии.

- Я нахожусь в постоянном контакте с руководством Гидрометаллургического завода и часто бываю на месте. Завод действительно работает. Он уже переработал порядка примерно 13 тысяч тонн апатита, произведено около 13 тысяч тонн удобрений, выполняются контракты на поставку продукции, - говорит Виталий Хоценко. - Работа ведется круглосуточно. Первые партии удобрений после простоя получились высочайшего качества. Мы благодарны новому инвестору за взвешенный подход в решении проблем предыдущих владельцев. Сейчас основная задача - вернуть доверие поставщиков и клиентов и стабильно работать.

Скорый запуск ждет и предприятие "Интермикс Мет". Оно будет производить скандиевые и титановые лигатуры, востребованные в разных сферах, в том числе в оборонке. Параллельно решаются и финансовые вопросы. Недавно на ГМЗ и «Интермиксе» ввели процедуру наблюдения. Как поясняет эксперт-аналитик компании ФИНАМ Алексей Калачев, суть ее в том, чтобы сохранить имущество должника, проанализировать его финансовое состояние, составить реестр требований кредиторов и провести их первое собрание. Процедура наблюдения служит тем же целям, а, главное, оно вводится, когда есть достаточные основания полагать, что платежеспособность должника восстановится.

На этом этапе, а он может длиться до 2 лет, вводится мораторий на выполнение требований кредиторов, и можно реструктурировать работу, повысить эффективность, убедить кредиторов, что сохранить предприятие - в их интересах. Тем не менее, наблюдение - это один из этапов банкротства, которым заканчивается четыре из пяти случаев. Лишь менее в 20% случаев удается подписать мирное соглашения с кредиторами.

Но значит ли это, что для ГМЗ и «Интермикса» велик риск закрытия предприятий через 9 месяцев? Факт банкротства еще не говорит о том, что производство остановится, говорит эксперт. Процедура касается юридического лица: его имущество можно распродать по остаточной стоимости, которая не покроет и части претензий кредиторов. Но действующее предприятие, при наличии заинтересованного инвестора, может быть продано в составе целого имущественного комплекса. И продолжит работу в составе нового юридического лица.

При подписании соглашения инвестор и краевые власти взяли на себя ряд обязательств, которые выполняют. Также идет постоянное обсуждение по разным направлениям. По словам Виталия Хоценко, край рассчитывает на то, что на базе Гидрометаллургического завода будет создан промышленный кластер. Он мог бы объединить производителей и поставщиков сырья для производства минеральных удобрений. Создание такой площадки может занять около полутора лет, но предварительные переговоры с представителями инвестора уже провели.

Программа промышленных кластеров уже хорошо зарекомендовала себя в крае: успешно работает здесь межрегиональный аэрозольный кластер и еще один, совместный с Белгородской областью кластер, объединивший около десятка предприятий.

Кстати

Помимо задачи сохранить ГМЗ, у Ставрополья есть несколько серьезных проектов на ближайшие несколько лет. К реализации одних уже приступили, другие находятся в стадии разработки. Это и проект по переработке газа Северного Каспия в азотные удобрения, и несколько проектов по развитию «зеленой энергетики», и строительство еще одной ГЭС в регионе. В целом, можно говорить о том, что Ставропольский край интересен инвесторам и обладает хорошими перспективами развития промышленности.