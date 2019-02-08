2019-02-08T17:45:00+03:00
Происшествия

В Дагестане уже неделю ищут родителей мертвого ребенка, обнаруженного в канале

Загадочная гибель маленького мальчика вызывает все больше вопросов
Евгения СОКОРЕВА
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Очевидцев просят оказать помощь в расследованииОчевидцев просят оказать помощь в расследованииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Вторую неделю следователи Дагестана разыскивают родителей мальчика, чье тело нашел в Кировском районе житель поселка Загородный. Ребенку было не больше 3 месяцев. Несколько дней он пролежал в канале.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского СКР, с 29 января сотрудники выясняют, чей это малыш, откуда родом и как скончался. Ни на один вопрос однозначного ответа пока не дают. Напротив, версий становится только больше. Никаких заявлений о пропаже не поступало. Выходит, что родители либо причастны к гибели младенца, либо укрывают виновника, или же сами попали в беду.

- По течению расположились минимум пять муниципалитетов, поэтому идет большая работа с местными жителями всех населенных пунктов. И хотя внешне признаков насильственной смерти не обнаружили, не объявившиеся родители ребенка попадают под подозрение, - сообщил Старший помощник руководителя управления Расул Темирбеков.

Был ли мальчик утоплен, покажет экспертиза, результаты которой будут готовы в скором времени.

А пока всех, кто может знать подробности трагедии, просят оказать содействие расследованию и обратиться в полицию или следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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