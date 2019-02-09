В Дербенте на автобусной станции прогремел взрыв
В Дербенте (Дагестан) на автобусной станции "Северная" прогремел взрыв. Хлопку предшествовал сильный пожар. Сейчас на месте работают спасатели и полицейские. Специалисты выясняют, где именно и из-за чего произошло возгорание.
Со слов очевидцев, огонь вспыхнул в павильоне фаст-фуда. Причем некоторые отмечают, что жильцы из многоэтажки неподалеку уже говорили об опасности. Мол, писали о ненадежных газовых баллонах и проблемах с электричеством. Но внимания никто так и не обратил.
- Пострадавших нет. Только одной женщине на месте оказали помощь - у нее поднялось давление, - утверждает один из свидетелей.
Официального сообщения о пострадавших и ущербе пока не дают.
Пожар на автобусной станции в Дербенте уже потушили.
ИСТОЧНИК KP.RU
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