2019-02-09T20:04:24+03:00
Происшествия

В Дербенте на автобусной станции прогремел взрыв

Хлопку предшествовал пожар [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: Архив-"КП"Фото: Архив-"КП"
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В Дербенте (Дагестан) на автобусной станции "Северная" прогремел взрыв. Хлопку предшествовал сильный пожар. Сейчас на месте работают спасатели и полицейские. Специалисты выясняют, где именно и из-за чего произошло возгорание.

Со слов очевидцев, огонь вспыхнул в павильоне фаст-фуда. Причем некоторые отмечают, что жильцы из многоэтажки неподалеку уже говорили об опасности. Мол, писали о ненадежных газовых баллонах и проблемах с электричеством. Но внимания никто так и не обратил.

- Пострадавших нет. Только одной женщине на месте оказали помощь - у нее поднялось давление, - утверждает один из свидетелей.

Официального сообщения о пострадавших и ущербе пока не дают.

Пожар на автобусной станции в Дербенте уже потушили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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