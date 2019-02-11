2019-02-13T17:02:27+03:00
Общество

Кулибин из Ставрополя научил ездить "Жигули" задом наперед

Молодой человек за рулем "ВАЗа" напугал водителей [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
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"Жигули" ездит на высокой скорости"Жигули" ездит на высокой скорости
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В Ставрополе автомобилисты были шокированы необычным методом вождения одного из водителей. Дело в том, что среди дня по улице Ленина молодой человек за рулем старенького "ВАЗа" на высокой скорости прокатился "задом наперед".

Сергей Артюшенко рассказал, как создавал "Жигули-наоборот"

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Сначала горожане подумали, что в краевом центре объявился один из каскадеров популярной серии боевиков "Форсаж", но реальность оказалась еще интереснее.

Дело в том, что старенький "Жигуленок" не ездил задним ходом. Просто его водитель переделал конструкцию машины. Ставропольский Кулибин перевернул кузов машины, а двигатель, руль и другие движущие механизмы переместил на место заднего пассажирского сидения.

Один из водителей не удержался и решил поспрашивать конструктора о его чудо-машине. Парень признал, что ему самому страшно водить "перевернутый" автомобиль, а переделать он машину решил потому, что "просто делать было нечего, и была "жига"".

Такой ответ удивил ставропольца и он поинтересовался, есть ли у водителя права, и проходил ли он освидетельствование у психиатра и нарколога. Разговор закончился обменом шутками, после чего владелец "ВАЗа" поехал дальше веселить людей.

Комментаторам в социальных сетях понравился эксперимент с "Жигулями", но многие предположили, что первый же экипаж ДПС прекратит гонки задом наперед.

В Ставрополе ездят "перевернутые" Жигули.

ИСТОЧНИК KP.RU

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