Дневник взрослого игромана: Бросить игру можно, только когда уже нечего ставить

К БУКМЕКЕРАМ ПОШЕЛ ОТ СКУКИ

Меня зовут Валерий, мне 41 год, и я ставлю на спорт больше пяти лет. Хотя сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что на риск и азарт тянуло всю сознательную жизнь.

В армии играл в карты с сослуживцами, потом спускал зарплату контрактника в игровых автоматах. Но быстро стало очевидно, что у однорукого бандита выиграть невозможно.

Женился, завел ребенка, уволился из армии, устроился на работу инженером связи, шабашил по выходным - было не до острых ощущений. За два года ударного труда скопил на квартиру, машину и отдых за границей.

Но, видимо, что-то во мне такое сидело. Однажды устанавливал оборудование на вышке связи и сорвался. Страховкой я брезговал. Может, так подсознательная тяга к риску проявлялась, может, просто дурак. Отделался двойным переломом ноги и плеча, а мог ведь на тот свет отправиться. Два месяца дома в гипсе. После первой недели на стенку от скуки лез. По телевизору одно и то же, компьютерные игры не цепляют. Зато наткнулся в интернете на рекламу букмекерской конторы.

Самое дурацкое, что болельщиком я никогда не был и спортом не увлекался. Поэтому, чтобы делать ставки не вслепую, читал аналитику, прогнозы всевозможных экспертов. Закинул на онлайн-кошелек пять тысяч рублей - и понеслось. Ставил по две-три тысячи на очень вероятные исходы матчей и почти всегда оказывался в выигрыше. Но аппетит приходит во время еды.

КАК СПУСТИТЬ ДВА МИЛЛИОНА

Гипс сняли, я вышел на работу, но в голове уже были одни только ставки. Оказалось, что возле дома есть букмекерская контора, стал по вечерам захаживать. Там и игру можно посмотреть, и с другими азартными пообщаться. Скоро я проводил там каждый вечер - жене врал, что подрабатываю. Она ничего и не подозревала, ведь я приносил ей деньги, когда выигрывал.

На работе платили исправно, да и от приработка я по возможности не отказывался - денег хватало. Так что строгой бухгалтерии ставок я не вел. В какой-то момент заметил, что регулярно остаюсь в минусе тысяч на пять в неделю. Пришлось сказать жене, что покупка нового телефона отменяется, и реже водить ее в рестораны. Врал, что стало меньше заказов. Тем временем отложенные на новую машину 300 тысяч таяли.

Умом понимал, что еще немного и залезу в долги, но перестать играть не мог. И тут судьба дала шанс - предложили руководящую должность в Казани. Параллельно с работой открыли со знакомым свой бизнес. Взяли в кредит два миллиона. И все пошло хорошо, но тут партнера повязали. Вести дела абсолютно чисто довольно тяжело, так что он решил ускорить решение одного вопроса с помощью взятки. Счета фирмы арестовали, а два миллиона долга повисли на мне.

Машину продал, из хорошей трехкомнатной квартиры пришлось перебраться в тесную двушку. Погасил таким образом большую часть кредита, оставалось 400 тысяч. Был, конечно, вариант удариться в работу и опять начать шабашить.

Но теперь я знал другой способ - выиграть сразу и много.

ВСЕ НА ИСПАНИЮ

Теперь я ходил в контору не только после работы, но и вместо нее. Начальнику врал, что приболел, семье, что на работе. А когда приходил домой, был с родными только физически - в мыслях крутились одни коэффициенты. Не играл с сыном, не проверял у него уроки, почти не общался с женой.

У меня появилась своя тактика: собирать экспрессы (ставки сразу на несколько событий, если все завершаются удачно, коэффициенты перемножаются. - Ред.) из двух-трех очень вероятных исходов. И это работало! Самый крупный выигрыш был 70 тысяч. Я был уверен, что нашел золотую жилу, и готов был рискнуть по-крупному.

У знакомого врача выпросил больничный на два дня и засел у букмекеров. С собой взял пакет с 230 тысячами рублей: 70 того самого выигрыша, 140 - неприкосновенная заначка на отпуск и еще 20 взял в микрофинансовой организации.

Это было 1 июля 2018-го. Чемпионат мира по футболу в самом разгаре, в 1/8 финала играют Россия и Испания. Полдня я просидел, изучая прогнозы экспертов. Они писали одно и то же: испанцы - фавориты турнира, а наши проиграли единственному серьезному сопернику. Коэффициент на Испанию был такой, что выигрыша хватило бы, чтобы закрыть кредит. Так что решил не рисковать, собирая экспресс, а поставить все на один матч.

ПОЛУЧКУ - ЖЕНЕ

Когда Акинфеев отбил последний пенальти, в конторе половина народу на стены лезла от счастья, а половина сидела, опустив головы. Я был из вторых. Руки тряслись, в горле пересохло. Жить не хотелось.

Дома опять пришлось врать - нагородил что-то про рэкетиров, поставивших меня на счетчик. Но когда на следующий день меня уволили с работы за постоянные прогулы, пришлось сказать жене правду. Не понимаю, как она тогда со мной не развелась.

Тем более снова пришлось переезжать, теперь в однушку на окраине. Только так удалось рассчитаться с банком и конторой микрозаймов.

На меня навалилась депрессия, не хотелось ничего. Только отыграться. Стал разбираться в своей проблеме, почитал пару книг про игроманию и стал следовать их нехитрым советам: всю получку отдаю жене, удалил «кошельки» с сайтов букмекеров, обхожу их офисы стороной.

Сейчас стараюсь по максимуму загружать себя работой - и деньги в дом, и времени для мыслей об игре нет. Но я четко понимаю, что, когда жизнь устаканится, я опять буду искать возможность ставить.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Сергей САМОЙЛОВ, врач-психотерапевт:

- Игроманией, по моим наблюдениям, больны примерно 15 процентов из страдающих зависимостями. Вылечить ее практически невозможно. Бывает период ремиссии, он может длиться годами, но если у человека нет сильной воли и самоконтроля, то срывы неизбежны. Это как с употреблением наркотиков или алкоголем. Дал слабину - все по новой. Таким людям нужен жесткий контроль со стороны близких. Но, как показывает практика, им быстро надоедает приглядывать за взрослым человеком: жена просто устает прятать деньги от мужа и контролировать его. Чаще всего это заканчивается разводом.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ В МИРЕ ПРОИГРЫШИ НА СПОРТИВНЫХ СТАВКАХ

- Профессиональный игрок на тотализаторе Вегас Дейв в 2016 году проиграл 1 миллион долларов, поставив их на один из боев в женском чемпионате MMA. Вегас был уверен, что Миеша Тейт сможет защитить свой чемпионский титул в самом маленьком весе, но фаворитка проиграла. Впрочем, Вегас не сильно расстроился и написал в своем аккаунте в Instagram, что больше переживает за сломанный нос Миеши, чем за потерю миллиона.

- Знаменитый баскетболист Майкл Джордан проиграл 1,2 млн долларов в ставках на гольф. Об этом рассказывает американский бизнесмен-букмекер Ричард Эскинас в книге «Майкл и я: наша зависимость от азартных игр и мой крик о помощи!». Эскинас пишет, что Джордан в течение 10 дней в сентябре 1991 года проиграл сначала 626 тысяч долларов, а потом и вовсе удвоил этот проигрыш.

- Британец Стивен Ричардс в 2013 году умудрился угадать исход 12 регбийных матчей и с 10 поставленных фунтов получить 39 тысяч. Но Стивен решил, что этого мало и надо сыграть еще. Поставив 30 тысяч фунтов на победу Уэльса в матче с Австралией, он оказался не у дел. Австралийцы взяли верх со счетом 30-26.

- Известный американский рэпер Брайн Уильямс (Birdman) поставил 1 миллион долларов на то, что в финале Супербоула (национальной лиги американского футбола) его любимая команда «Патриоты Новой Англии» обыграет «Гигантов Нью-Йорка», но «патриоты» не смогли. Это был самый крупный, но не единственный проигрыш Уильямса. До этого на поражениях «патриотов» он потерял 200 тысяч долларов.

- Англичанин Мэтью Вебб, ставший первым в истории человеком, переплывшим Английский канал, зарабатывал на жизнь тем, что предлагал букмекерам принимать от людей ставки против себя. Так Вебб заявил, что сможет плыть 74 часа без перерыва и выиграл на этом 400 фунтов (огромные по тем временам деньги). Переехав в Америку, он решил рискнуть по-крупному и переплыть знаменитый Ниагарский водоворот на реке Ниагара. Интерес к событию был огромный и, если бы Веббу удалось задуманное, он стал бы очень богатым человеком. 24 июля 1883 он прыгнул в Ниагару с лодки и смог доплыть до половины реки, но водоворот утащил его под воду. Вебб погиб, став, наверное, одним из самых неудачливых игроков в истории спортивных ставок.