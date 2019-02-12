Уроженцы Чечни и Дагестана засветились в страшной поножовщине в кафе Тобольска

В одном из кафе Тобольска, что расположилось в центре города и работает всего полгода, произошла жуткая резня с участием выходцев с Северного Кавказа. Ночью 9 февраля пара посетителей учинили драку на танцполе. А земляки конфликтующих перевели бытовой конфликт в массовую потасовку в обеденном зале. В ход тогда пошло все: стулья, столовые предметы, кулаки. Погром засняли камеры видеонаблюдения:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/691346" frameborder="0"></iframe> Драка в кафе Тюменской области с участием выходцев с Северного Кавказа.

Всего в драке с поножовщиной засветились около 25 человек. Большинство - родом из Чечни и уроженцы Татарстана. Еще несколько участников потасовки недавно приехали в Тюменскую область из Дагестана. Как утверждают очевидцы драки, последние и попали в больницу с серьезными ножевыми ранениями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/691347" frameborder="0"></iframe> Парень из Дагестана побывал на месте погрома.

Драку прокомментировали в полиции Тюмени. Говорят, что по факту потасовки в кафе "Вояж" завели уголовное дело по статьям "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "побои".

- Личности всех участников уже установили. Их доставили в отдел для разбирательства, - добавили в региональном МВД. - Установлено, что конфликт произошел на бытовой почве.

Сотрудники заведения отмечают, что из персонала никто не пострадал. Подробности драки выясняются.