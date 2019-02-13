В Кисловодске на видео попали сотрудники ДПС, делившие взятки в тайной комнате

Ставропольские следователи опубликовали кадры, на которых видно, как распределяют между собой крупные взятки сотрудники ДПС города Кисловодск. Как установили правоохранители, это нечистые на руку инспекторы еще в 2014 году сколотили банду, которая вымогала деньги у водителей. Полицейские где-то на черном рынке купили несертифицированные алкотестеры, которые использовали при проверке водителей на состояние опьянения.

Показания поддельных алкотестеров можно было легко исказить, что с успехом и делали продажные гаишники. За то, чтоб отпустить совершенно трезвых водителей, попавшихся им в «пьяном виде», сотрудники ДПС требовали немалые взятки - от 30 до 50 тысяч рублей. Брали взятки эти полицейские также едой и алкоголем.

- Соучастники преступной группы в форменном обмундировании и при исполнении должностных обязанностей, заранее договорившись, с 30 июня по 23 декабря 2013 года под предлогом проверки документов водителя автомобиля останавливали въезжающий в город Кисловодск автотранспорт, - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю. - При проверке документов водителей сотрудники ДПС высказывали свои подозрения о наличии у них опьянения, после чего под действием угроз водители вынужденно передавали участникам преступной группы от 12 до 50 тысяч рублей. Общая сумма незаконных вознаграждений составила более 450 тысяч рублей.

«Добычу» преступники, как правило, делили в одной из невидных чужим глазам комнат стационарного поста ГИБДД. Однако следователи после жалобы водителей начали расследование и смогли установить скрытую камеру и в этом тайном помещении. Камера и запечатлела весь процесс преступления. А затем правоохранители спокойно задержали всю смену ДПС - начальника стационарного поста и троих его подчиненных. Перед судом предстали пятеро теперь уже бывших стражей порядка Арман Геворгян, Юрий Хабатов, Михаил Фенев, Рудольф Чилингарян и Виктор Тимановский.

Суд назначил гаишникам сроки тюремного наказания от 6 до 8 лет лишения свободы. Своей вины преступники так и не признали.