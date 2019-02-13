В Ставрополе ушло в суд дело террориста, готовившего взрыв у кафе "Глория"

На Ставрополье завершено расследование уголовного дела местного жителя Рустама Исмаилова, обвиняемого в подготовке теракта. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК РФ по Ставропольскому краю.

По версии следствия, в декабре 2009 года Исмаилов добровольно вступил в банду религиозных экстремистов своего брата Исмаилова Рафаэля. 15 августа 2010 года члены этой банды убили таксиста и завладели его автомобилем ВАЗ-2106. Оснастив эту машину самодельным взрывным устройством, террористы установили его между кафе и жилыми домами в Пятигорске. В результате произошедшего 17 августа 2010 взрыва бомбы пострадали 46 человек.

30 сентября того же года члены этой банды в Ставрополе убили таксиста уже в Ставрополе. Его угнанный ВАЗ-21074 они также оснастили самодельным взрывным устройством и припарковали у кафе «Глория» в краевом центре. К счастью, адская машинка тогда не сработала.

По данному уголовному делу установлены, признаны потерпевшими и допрошены 205 человек, жители Минеральных Вод и города Ставрополя. В рамках расследования уголовного дела проведено более 600 судебных экспертиз, выводы которых позволили следователям установить причастность Рустама Исмаилова к перечисленным преступлениям.