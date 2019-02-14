Генерал Матовников докладывал Путину по Арашуковым незадолго до ареста

Аресту «газового короля» Рауля и сенатора Рауфа Арашуковых предшествовал доклад двух высокопоставленных генералов в Кремль. Это полпред СКФО генерал-лейтенант Александр Матовников и глава контрольного управления Кремля Дмитрий Шальков.

Неприятности семьи Арашуковых начались с конфликта с экс-главой МВД Карачаево-Черкесии Казимиром Боташевым. Высокопоставленный правоохранитель давно «имел зуб» на сверхбогатое семейство газовых магнатов. Многие годы в республиканском министерстве внутренних дел накапливались бумаги: жалобы жителей на Арашуковых. В них люди рассказывали, как представители семейства отняли у них бизнес, недвижимость и другие ценности.

В 2017 году Боташев ушел на повышение и возглавил разведывательное управление Росгвардии в должности заместителя начальника главного штаба федеральных войск ведомства.

— Через генерала Сергея Ченчика (заместитель главы Росгвардии, — прим.ред.) он обратился к новому полпреду в СКФО генерал-лейтенанту Александру Матовникову с просьбой обуздать Арашуковых, — сообщил РБК информированный источник в федеральном аппарате МВД.

После этого обращения оказалось, что огромная папка с компрометирующими материалами накопилась и в постпредстве по Северному Кавказу. Матовников и Виктор Золотов собрали все эти сведения в одно дело и передали президенту Путину. В этом, как утверждает РБК, им помог начальник контрольного управления Кремля Дмитрий Шальков. Утверждается, что документы датированы 24 сентября 2018 года.

После этого уже в октябре в Карачаево-Черкесию приехал следователь Центрального аппарата СК Андрей Горбарчук в сопровождении специалистов из службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. Никто кроме них не знал подробности расследования, вся информация была совершенно засекречена.

Все остальные правоохранительные службы, в том числе служба «К», на основе рапорта руководителя которой и было возбуждено уголовное дело, включились в расследование на самых поздних стадиях, непосредственно перед задержанием. Таким образом все следственные действия удалось засекретить и сделать задержания Рауля и Рауфа Арашукова неожиданными для них самих.