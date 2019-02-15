2019-02-15T11:06:53+03:00
Общество

Самые низкие зарплаты у учителей в Чечне и на Северном Кавказе

Педагоги получают от 20 до 23 тысяч рублей в месяц
Андрей ЗОБОВ
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Зарплаты учителей по СКФО стабильно ниже средних и, несмотря на наметившийся рост, стабильно ниже 25 тысяч рублейЗарплаты учителей по СКФО стабильно ниже средних и, несмотря на наметившийся рост, стабильно ниже 25 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Федеральная служба государственной статистики выяснила, какие зарплаты получают учителя в России. Оказалось, что самые низкие доходы у педагогов в регионах Северо-Кавказского федерального округа. Они получают от 20 до 23 тысяч рублей в месяц.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе Росстата, бедственная ситуация, в первую очередь, касается Чечни. Здесь средняя зарплата сотрудника сферы образования составляет всего 20 тысяч и 594 рубля. Несмотря на то, что за последний год зафиксирован рост доходов на 12%, он до сих пор недотягивает до среднего по республике. В среднем зарплата учителя на 22% меньше среднестатистической.

Подобная ситуация сложилась и в других регионах Северо-Кавказского федерального округа. Так, в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Северной Осетии средний доход учителя составил от 20 до 23 тысяч рублей в месяц. Подчеркнём, что эта цифра складывается и из доходов завучей и директоров, поэтому средний доход обычного учителя ещё меньше.

Отметим, что на Ставрополье ситуация на уровне соседних республик. Здесь сотрудник сферы образования получает всего лишь 22 тысячи 638 рублей. При том, что статистика констатирует годовой прирост на 11,9%, доход учителя на 19% ниже среднего по краю.

При этом в Росстате сообщили, что в среднем по стране ситуация не столь критична. Среднестатистическая зарплата — 38,5 тысяч рублей.

Рассказали в службе госстатистики и о регионах, где учителя могут жить припеваючи. На первом месте расположилась Чукотка. Здесь сотрудник сферы образования получает 93 тысячи рублей. В Москве и в Ямало-Ненецком автономном округе чуть меньше — 90 тысяч. На третьем месте Ненецкий АО с 79 тысячами, а замыкает топ Сахалинская область — здесь учитель в среднем получает 71 тысячу рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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