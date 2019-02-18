2019-02-18T11:56:34+03:00
Происшествия

Из-за урагана в Ставрополе объявили режим ЧС

Ветер повалил полсотни деревьев и повредил школьную крышу [фото]
Алена БЕЛЯЕВА
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В городе объявлен режим ЧС. Фото: горадминистрацияВ городе объявлен режим ЧС. Фото: горадминистрация
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Из-за ураганного ветра в Ставрополе 18 февраля объявлен режим ЧС. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе администрации города, с вечера 17 февраля сильный ветер повалил более пятидесяти деревьев, повредил более сорока линий электропередач и кровли двух зданий - школы №11 и колледжа сервисных технологий. Кроме того, ремонт понадобится еще и двух остановочным павильонам.

Ветер испортил велодорожку Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ветер испортил велодорожкуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Также уже есть одна пострадавшая. Дерево, рухнувшее на проспекте Карла Маркса, задело проходившую мимо женщину. Врачи диагностировали у нее ушиб ноги и царапины лица. Больше в результате урагана никто из горожан травм не получил.

В связи с резким ухудшением погоды, а также возникшей опасностью для местных жителей, в Ставрополе введен режим чрезвычайной ситуации.

Ветер повалил около 50 деревьев Фото: СОЦСЕТИ

Ветер повалил около 50 деревьевФото: СОЦСЕТИ

Сейчас в городе распилом поваленных деревьев занимаются 15 бригад, на санитарную очистку направлены 25 бригад. Кроме того, 14 бригад энергетиков занимаются поврежденными линиями электропередач.

Ветер повредил новые фонтаны на площади Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ветер повредил новые фонтаны на площадиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По данным краевого Гидрометцентра, до часа дня 18 февраля порывы ветра в крае будут достигать 30 метров в секунду. Во второй половине дня станет спокойнее - не более 15-20 метров в секунду. Вот только проблем добавит дождь, идущий с утра. Из-за заморозков он превратится в снег и дороги будут покрыты льдом.

Множество деревьев оказались повреждены Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Множество деревьев оказались поврежденыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На сегодняшний день максимальная скорость урагана была зафиксирована в Ставрополе и Александровске - 27 метров в секунду.

Из-за урагана в Ставрополе объявили режим ЧС Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Из-за урагана в Ставрополе объявили режим ЧСФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Из-за урагана в Ставрополе объявили режим ЧС Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Из-за урагана в Ставрополе объявили режим ЧСФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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