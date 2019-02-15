Нурмагомедов заплатил $50 000 штрафа за товарищей

"Космический" по размерам штраф от Атлетической комиссии Невады Хабиб Нурмагомедов все же заплатил. За свою выходку после победы над соперником Конором Макгрегором российский боец раскошелился на $500.000. Но еще абсолютному чемпиону UFC из Дагестана пришлось внести штраф и за товарищей, налетевших на ирландца и его команду сразу после поединка в Лас-Вегасе.

- Он заплатил штрафы за своих товарищей в размере $50 тысяч и оплатил услуги адвоката ($200 тысяч), - цитирует собеседника из команды Нурмагомедова информагенство "ТАСС".

Отметим, что рублем наказали приятелей Зубайра Тухугова и Абубакара Нурмагомедова также за потасовку после боя - каждого на $ 25 тысяч. Их еще отстранили от боев на год.

А самого Хабиба Нурмагомедова, напомним, заставили не только платить огромную сумму за выходку за пределами октагона, но тоже "бонусом" дисквалифицировали на 9 месяцев. Бойцу из России предлагали "скостить" срок до 6 месяцев, если тот снимется в социальной рекламе против травли в учебных заведениях. Но он отказался.

Впрочем, эти полмиллиона штрафа не сильно-таки ударили по карману бойца, ведь за бой с Макгрегором он заработал $4 млн. И даже эта цифра не окончательная. А отстранением, судя по бурной медийной жизни чемпиона, победитель не сильно огорчен.

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