2019-02-18T12:51:33+03:00
Политика

Рамзан Кадыров официально назначил себе преемника

Муслим Хучиев будет руководить республикой из-за «временной нетрудоспособности» главы Чечни
Андрей ЗОБОВ
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Рамзан Кадыров назначил Муслима Хучиева своим преемником. Фото: личная страница Рамзана Кадырова / пресс-служба минэкономразвития ЧечниРамзан Кадыров назначил Муслима Хучиева своим преемником. Фото: личная страница Рамзана Кадырова / пресс-служба минэкономразвития Чечни
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Рамзан Кадыров подписал документ об официальном назначении Муслима Хучиева на роль своего преемника. Премьер-министр Чеченской Республики будет руководить регионом во время «временной нетрудоспособности» действующего главы.

— В соответствии со статьей 76 Конституции Чеченской Республики: исполнение обязанностей главы Чеченской Республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской Республики, с 11 февраля 2019 года, — говорится в тексте распоряжения Рамзана Кадырова.

Некоторые СМИ отметили, что чеченский лидер недавно подвёл итоги своей 12-летней работы на посту главы республики. Многие попытались связать это с распоряжением, намекая на скорый уход Кадырова со своего поста. Однако итоговый пост в социальных сетях был приурочен к 12-летию работы Рамзана Ахматовича. Вероятность существования связи между событиями практически нулевая.

Текст распоряжения о назначении врио главы Чечни

Текст распоряжения о назначении врио главы Чечни

Текст 76 статьи Конституции Чеченской Республики объясняет, что «временная нетрудоспособность» главы региона может быть связана с трудовым отпуском или болезнью.

— В случаях, когда глава Чеченской Республики временно (в связи с болезнью или отпуском) не может исполнять свои обязанности, их временно исполняет председатель правительства Чеченской Республики, а в случае осуществления Главой Чеченской Республики непосредственного руководства Правительством Чеченской Республики - первый заместитель председателя правительства Чеченской Республики или лицо, назначенное президентом Российской Федерации, — гласит текст документа.

При этом доподлинно неизвестно, связана «временная нетрудоспособность» главы Чечни с отпуском или же с неудовлетворительным состоянием здоровья. На момент публикации материала, на официальном сайте и в социальных сетях не размещено никакой информации о причинах временного ухода Кадырова. На страничке Рамзана Ахматовича «ВКонтакте» 17 февраля появилось сообщение, что глава региона по приглашению наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Зайед Аль-Нахайана проводит время в Объединённых Арабских Эмиратах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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