На юге Дагестана срочно ввели режим КТО

В дагестанском городе Дербент и его окрестностях власти 19 февраля ввели режим контртеррористической операции.

Как сообщают в региональном оперативном штабе Национального антитеррористического комитета, в 10 часов утра 19 февраля сотрудники республиканского ФСБ начали поиск боевиков в пределах Дербентского района.

- В целях недопущения совершения терактов, для розыска и задержания скрывающихся бандитов, 19 февраля принято решение о введении режима контртеррористической операции в границах Дербентского района республики, - проинформировали в силовых структурах Дагестана.

Отмечается, что силовики разыскивают боевиков и их пособников, информация о которых поступила в правоохранительные органы. Активных перестрелок и зачисток нет. Идет адресная проверка домов, где могут укрываться террористы.

О числе предполагаемых террористов их личностях дагестанские силовики пока не говорят.