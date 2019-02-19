2019-02-19T12:31:03+03:00
Происшествия

На юге Дагестана срочно ввели режим КТО

В Дербенте и в его окрестностях ищут вооруженных террористов
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
О числе предполагаемых террористов пока ничего не известноО числе предполагаемых террористов пока ничего не известноФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В дагестанском городе Дербент и его окрестностях власти 19 февраля ввели режим контртеррористической операции.

Как сообщают в региональном оперативном штабе Национального антитеррористического комитета, в 10 часов утра 19 февраля сотрудники республиканского ФСБ начали поиск боевиков в пределах Дербентского района.

- В целях недопущения совершения терактов, для розыска и задержания скрывающихся бандитов, 19 февраля принято решение о введении режима контртеррористической операции в границах Дербентского района республики, - проинформировали в силовых структурах Дагестана.

Отмечается, что силовики разыскивают боевиков и их пособников, информация о которых поступила в правоохранительные органы. Активных перестрелок и зачисток нет. Идет адресная проверка домов, где могут укрываться террористы.

О числе предполагаемых террористов их личностях дагестанские силовики пока не говорят.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Сотрудники СКР по Ставропольскому краю навестили в больнице ветерана Великой Отечественной
В Ингушетии официально прокомментировали слух о смерти пациента в больничном лифте
В Ставрополе за 248 млн рублей отреставрируют "Театр кукол"
В Чечне без света остались больше 20 тысяч человек
В ДТП под Пятигорском погибла девушка
Военно-Грузинская дорога закрыта из-за сильного снега
В Дагестане завели уголовные дела против директоров пяти школ
В Дагестане бывшему главе района светит срок за ущерб в 34 миллиона
ДТП с "Мерседесом" в Чечне: есть погибшие и пострадавшие
Страховщики Сбербанка запустили праздничные предложения для клиентов
На Ставрополье едва не сгорел ангар с 7 тысячами тюков сена
Бизнесмены из ОАЭ вложат 3,3 миллиарда в аэропорт Грозного
В Ессентуках ветром сорвало баннеры и повалило деревья
В Кисловодске мужчины под видом полицейских вымогали деньги у школьника
В ставропольской школе рухнул потолок
В Ессентуках выбрали лучшего воспитателя детского сада
В Ставрополе заметили элитный суперкар от Lamborghini
"Обидел сестру": ставрополец трижды ударил ножом в грудь 36-летнего парня