Замначальника угрозыска Ставрополья стал миллионером, крышуя проституток

Следственный комитет России объявил о разоблачении большой преступной группировки на Ставрополье. Бывший заместитель начальника краевого Управления уголовного розыска Сергей Рубежной оказался настоящим воротилой преступного мира. Следствие инкриминирует 44-летнему полковнику создание целой криминальной сети, занимавшейся организацией проституции.

Став замом начальника управления, Рубежной выстроил хорошо законспирированную преступную организацию, годами приносившую ему миллионы рублей дохода. Главными подручными полковника были оперативник по особо важным делам угрозыска Геннадий Симков и бывший сотрудник полиции Эдуард Козуб. Последний был судим по статье, связанной с организацией занятия проституцией, а потому имел в этой деликатной сфере нужные связи, знакомства, а главное — опыт «бизнеса».

Именно Козуб подыскивал девушек, размещал объявления в Интернете на сайтах интимных услуг. Он же был «денщиком» банды — собирал деньги с клиентов, устанавливал стоимость сексуальных услуг, координировал водителей и главное — передавал товарищу полковнику через оперативника Симкова «заработанное».

«Бизнес» Рубежного был устроен со знанием дела. Была даже силовая группа, состоявшая из трех человек. Они контролировали «жриц любви», а если кто-то из них отказывался от работы или пытался выйти из игры, то ее принуждали силой и угрозами.

С годами группировка, созданная Рубежным, разрасталась. Козуб и еще один член банды, Чернов, вербовали девушек, обещая им большие деньги. Нанимали и других сотрудников. На момент разоблачения банды в нее входили не менее 10 водителей-сутенеров и пяти операторов-диспетчеров.

В задачи первых входил развоз проституток к местам оказания сексуальных услуг. Обычно это были сауны и номера гостиниц в Ставрополе. Два притона были организованы в ставропольских квартирах Козуба. Диспетчеры работали дистанционно, принимая звонки от клиентов из дома. Они же координировали работу водителей, развозивших жриц любви по адресам.

За услуги девушки брали 3 тысячи рублей в час, из которых проститутке оставалась лишь 1 тысяча, а 2 тысячи распределялись между другими членами группировки. Но, естественно, свою кровную долю с каждого обслуженного клиента имел и полковник Сергей Рубежной.

За три года существования преступной группы замначальника управления «заработал» для себя лично не менее 16 млн рублей, а всего банда наварилась на 37,5 млн рублей и 10 тысяч долларов. И это только установленные следствием суммы. То есть доля полковника в «бизнесе» была примерно 50 процентов.

Кстати, деньги Рубежной уже успел освоить. При обыске в его кабинете из сейфа достали только полмиллиона. Куда пошел остальной «навар», не признается, но говорят, что вложился товарищ полковник в недвижимость и иномарки.

Рубежной был «мозгом» и главным организатором всей преступной группы. Он разрабатывал планы, устанавливал таксу, продумывал конспирацию, отводил каждому члену группировки его роль. Полковник был скрупулезен- следил даже за тем, чтобы номера, по которым звонили клиенты, регулярно менялись, не говоря уж о прикрытии всех членов своей банды от возможного преследования со стороны полиции, которое ему, в силу высокого служебного положения, сделать было несложно. Сами члены банды по телефону общались с помощью кодовых слов.

- В отношении всех фигурантов дела избраны меры пресечения, в том числе в виде заключения под стражу и домашнего ареста, - сообщили «КП»-Северный Кавказ в пресс-службе Следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

По статье «организация преступного сообщества» Сергею Рубежному грозит до 20 лет лишения свободы. Остальным фигурантам за участие в этом сообществе также грозят реальные сроки заключения.

- Оперативно-розыскной частью собственной безопасности ГУ МВД по Ставропольскому краю проведена служебная проверка. Оба сотрудника уволены со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, ряд должностных лиц привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - прокомментировали дело Рубежного в пресс-службе краевой полиции.