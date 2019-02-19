2019-02-19T16:41:41+03:00
Общество

Самая дешевая шаурма в России продается в Грозном и Махачкале

В республиках это блюдо можно купить всего за 87 рублей
Алена БЕЛЯЕВА
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В Грозном и Махачкале дешевая шаурмаВ Грозном и Махачкале дешевая шаурмаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Что самое важное для выпускников высших учебных заведений при выборе города для дальнейшей жизни? По мнению специалистов московского консалтингового бюро "Стрелка", одним из решающих факторов для вчерашних студентов является стоимость их самого любимого блюда - шаурмы.

Эксперты выяснили, что в зависимости от региона, стоимость этого популярного блюда может изменяться в целых три раза.

Самую дешевую шаурму можно попробовать в Грозном, Махачкале, Волжском и Тольятти. В этих городах выпускники смогут существенного сэкономить свой бюджет, питаясь уличным фастфудом всего за 87 рублей.

А вот в другом городе Северного Кавказа это блюдо может считаться уже довольно дорогим. Ведь именно Владикавказ занимает пятое место в рейтинге самой дорогой шаурмы в стране. Здесь она стоит в среднем 176 рублей.

Но столица Северной Осетии не побила рекорд по дороговизне этого вида фастфуда. В Якутске она стоит уже 181 рубль, а в Салехарде - 183 рубля, Южно-Сахалинске - 206 рублей, а в Нарьян-Маре за шаурму придется заплатить целых 245 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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