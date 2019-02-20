Прокурор требует посадить уроженцев Ингушетии за подготовку терактов в республике и Москве

Гособвинение просит посадить обвиняемых в подготовке серии терактов в Москве и Ингушетии. Прокурор считает, что вину пятерых потенциальных боевиков доказали, а значит всех пора отправлять за решетку.

Дело против уроженцев Ингушетии Саламхана Сампиева, Руслана Эсмурзиева, Хусена Китиева, Магомеда Аматханова и Эльберта Харсиева рассматривает Северо-Кавказский окружной военный суд. И если судья сочтет обвинение обоснованным, им грозит реальный срок от 13 до 20 лет.

При этом защита одного из обвиняемых говорит, что показания у них выбили силой.

Напомним, расследование длилось почти два года и задержали всех пятерых еще в 2016-м. Следователи утверждают, что их привлек к организации терактов некий Зубайри Саутиев, находившийся на тот момент в Сирии.

Он выполнял задания от запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ. По одному из заданий боевик завербовал людей в Ингушетии через интернет и готовился с их помощью совершить теракты в Москве и родной республике ради устрашения населения и давления на власть.

В собранную им банду входили еще несколько человек - их уничтожили за месяц до ареста Сампиева, Эсмурзиева, Китиева, Аматханова и Харсиева во время спецоперации в Назрани и селе Гази-Юрт. Один из их сообщников до сих пор находится в розыске.