2019-02-23T12:15:33+03:00
Общество

Московский таксист вернул дагестанской бабушке забытый в машине миллион

По счастью, женщина оставила в сумке паспорт, по которому её и нашли [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Простой парень Нурсултан нашёл миллион и паспорт на заднем сидении. Документ помог найти бабушку, потерявшую деньги. Фото: кадр видеоПростой парень Нурсултан нашёл миллион и паспорт на заднем сидении. Документ помог найти бабушку, потерявшую деньги. Фото: кадр видео
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Что делать, когда на твоём заднем сидении лежит миллион рублей? Простой паренёк из Киргизии решил, что его долг — вернуть их рассеянной бабушке из Дагестана. И прославился на всю страну.

Нурсултан Кайназаров несколько лет назад переехал в Москву. Работу долго не выбирал — взял машину напрокат и стал таксовать. Больших денег 27-летний парень отродясь не видел. И вот, на днях обнаружил на заднем сидении забытую сумку. Вспомнив, что только что подвозил бабушку из Домодедово, полез искать документы, чтобы вернуть рассеянной старушке.

Каково же было его удивление, когда в одном из отделений сумки он нашёл пачки денег. Внимательно пересчитал — ровно миллион рублей! И рядом — паспорт на имя жительницы Махачкалы.

Кто докажет, если он просто возьмёт деньги, кто доказать сможет? Никто. Но Нурсултан проявил истинное благородство и сообщил о находке в службу поддержки Яндекс.Такси.

Оказалось, что бабушка уже и не мечтала когда-то увидеть свои деньги и чуть не расплакалась от благодарности. Ведь миллион для неё — огромные средства и взяла она его в кредит. Если бы не благородство таксиста — попала бы в беду.

На обратном пути бабушка, конечно же, вызвала именно его. И по дороге в аэропорт записала видео, адресованное матери мужчины.

В Москве таксист вернул бабушке из Дагестана забытый на заднем сидении миллион.Растроганная таким благородством женщина записала видео с благодарностями матери Нурсултана

— Салам Алейкум, сестра! Спасибо вам за то, что вырастили такого сына, такое правильное воспитание дали! Мы сами с Махачкалы. Приезжайте в гости, — обратилась растроганная бабушка к матери Нурсултана.

На этот раз Нурсултан внимательно проверил, не забыла ли его рассеянная пассажирка ещё чего-нибудь и помог донести вещи до стойки.

Яндекс.Такси не оставило поступок своего работника без поощрения. За безупречную честность и выполнение правил сервиса ему подарили ценный подарок. Кроме того, следующий месяц Нурсултан будет работать без комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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