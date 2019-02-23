Командующий 49-й армией: «Военная операция в Сирии многому нас научила»

В 2018 году провели более 700 учений

- Сергей Михайлович, расскажите, что сейчас представляет из себя 49 армия? Какие у нее задачи?

- 49 армия является общевойсковым объединением Южного военного округа, которое включает в себя различные соединения и воинские части, позволяющие полноценно выполнять задачи противовоздушной обороны и прикрытия государственной границы России и наших союзников в зоне своей ответственности.

На данный момент численность и военно-техническое оснащение межвидовой группировки войск как на сухопутной части, так и на прибрежной территории Черного моря позволяет в полной мере решать задачи нейтрализации возможных угроз. Главным залогом успеха повышения уровня боевой мощи войск 49 армии является качественно обученный личный состав. Когда каждый военнослужащий от командира бригады до стрелка знает, что он делает, зачем он делает тот или иной маневр, знает действия своих подчиненных и соседних подразделений, только тогда успех будет обеспечен.

Сегодня в боевой подготовке мы основной упор делаем именно на этот аспект. В 2018 году проведено более 700 учений различного масштаба, в том числе двусторонних с неожиданными вводными командами. Такая практика позволяет объективно оценить командирские навыки военнослужащих всех степеней.

Впервые была достигнута загруженность полигонов на 100%. Это значит, что днем и ночью люди повышают свое мастерство на практике - в окопах, боевых и командно-штабных машинах. Все занятия проводятся строго с соблюдением требований безопасности под видеоконтролем штаба армии и округа.

- В чем уникальность армии?

- Каждое объединение в Вооруженных силах России уникально в своем роде, исходя из задач, которые оно призвано решать. 49 армия дислоцируется на прибрежной, горной и равнинной территории Юга России. Также в составе армии имеется военная база в Абхазии.

Горное мотострелковое соединение в Карачаево-Черкесии, входящее в состав 49 армии, вообще единственное в Вооруженных силах России, которое имеет в своем составе вьючно-транспортный взвод. Это очень интересное подразделение. В нем на полном обеспечении стоят лошади Монгольской и Карачаевской пород. Эти лошади применяются для транспортировки различных грузов через горные перевалы там, где военной технике проехать невозможно. Военнослужащие именно этого соединения регулярно с честью представляют Россию в международном учении горных подразделений «Дружба» как на нашей территории, так и в Исламской Республике Пакистан.

- Как применяется опыт сирийской операции в 49 армии?

- Опыт ведения современных боевых действий, в том числе в Сирийской Арабской Республике, потребовал от нас повышения эффективности и сокращения времени подготовки органов военного управления и цикла управления войсками. Современные боевые действия отличаются высокой интенсивностью, применением беспилотной авиации и, конечно же, работой высокотехнологичной аппаратуры радиоэлектронной борьбы.

Безусловно, эти аспекты мы учитываем в проводимых учениях. Принцип двусторонности тактических учений явился стимулом для нешаблонного мышления командиров, развития военной хитрости.

Также боевой опыт показывает, что только межвидовые тактические учения позволяют командирам в полной мере раскрыть боевой потенциал подчиненных сил и средств. Частота применения авиации в целях огневой поддержки сухопутных группировок по сравнению с прошлым годом возросла в три раза. В 2018 году на учениях в общей сложности было задействовано около 1,5 тысяч самолетов и вертолетов. Взаимодействие обеспечивали штатные и внештатные передовые авианаводчики в общевойсковых подразделениях.

На что способны «Искандеры»

- В составе армии есть оснащенная комплексами "Искандер-М" ракетная часть. Расскажите подробнее о том, какие задачи стоят перед ней.

- Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» в свое время пришел на замену морально устаревшему ракетному комплексу «Точка», разработанному еще в 70-е годы прошлого века. «Искандер» более совершенный комплекс, имеющий преимущества по всем ключевым показателям перед зарубежными аналогами. Мы регулярно проводим проверку боеготовности этого соединения, и личный состав всегда подтверждает высокую надежность и боевую выучку.

- Какая еще современная техника есть на вооружении. Какие образцы получены в последнее время?

- Это новые и модернизированные образцы вооружения и военной техники. До 2020 года в объединении их доля будет доведена до 70%. Только за прошедший год поступила партия из 20 модернизированных танков, комплексов артиллерийской разведки, комплексов беспилотной авиации. Военная база в Абхазии перевооружена на новые бронетранспортеры БТР-82АМ, активно обновляются средства связи. В скором времени ожидаем поступление комплексов спутниковой связи, способной работать в движении.

- Большую популярность набрали Армейские международные игры. Как в них участвуют военнослужащие 49 армии?

- С 2015 года в войсках 49 армии практически с самым началом зимнего периода обучения начинаются отборочные этапы конкурсов АрМИ. Военнослужащие 49 армии традиционно сильны в конкурсах «Танковый биатлон», «Снайперский рубеж», «Полевая кухня», «Чистое небо», «Эльбрусское кольцо» и «Военное ралли». Данные конкурсы важны с точки зрения состязательности, они сплачивают экипажи, расчеты, улучшают профессиональную выучку.

На сегодня мы уже провели первый отборочный этап АрМИ-2019 в соединениях и воинских частях. В состязаниях на 8 полигонах армии приняли участие более 2 тыс. военнослужащих, около 400 единиц вооружения и военной техники. Победители первого этапа сейчас собираются на полигонах с лучшей учебно-материальной базой. В течение февраля – марта мы отберем лучшие команды для участия уже в первенстве Южного военного округа.

- Что делается для военно-патриотического воспитания молодежи?

- Воинские части и соединения армии активно поддерживают формирование юнармейского движения на территории всех субъектов РФ, где дислоцировано объединение. Юнармейцев мы приглашаем на мероприятия боевой подготовки и военно-патриотические мероприятия. Юнармейцев в Ставропольскому крае уже больше 12 тысяч. Они уже два года принимают участие в параде Победы на Театральной площади города Ставрополя. В этом году мы открыли более 10 военно-патриотических парков.

В рамках всероссийской военно-патриотической акции «Вахта памяти» более 4 тысяч военнослужащих объединения вместе с поисковыми отрядами субъектов РФ и военно-патриотическими организациями ищут останки солдат Великой Отечественной войны, а инженерно-саперные подразделения армии обезвреживают, извлекают и уничтожают взрывоопасные предметы.