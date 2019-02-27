2019-02-27T08:12:14+03:00
Происшествия

В Кабардино-Балкарии террористы открыли огонь по силовикам

За отказ сдаться одного из боевиков ликвидировали
Евгения СОКОРЕВА
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Личность боевика устанавливаютЛичность боевика устанавливаютФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В четыре утра 27 февраля в Нальчике срочно ввели режим КТО. Сотрудники спецслужбы получили информацию, что в одном из домов скрываются готовящие теракты члены религиозно-экстремистской группировки и их пособники.

- Режим КТО был введен на территории, ограниченной улицами Туполева, Пролетарская, Ленинградская и 1-я Линия, а также руслом реки Нальчик от улицы Пролетарская до улицы Ленинградская, - передают в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.

Активная фаза спецоперации наступила через несколько часов после блокировки здания в микрорайоне "Александровка". После оцепления силовики, зная что в доме находятся несколько боевиков, предложили тем сдаться, но они открыли стрельбу.

Ответным огнем был ликвидирован, по предварительной информации, один из террористов. Его личность устанавливают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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