В Кабардино-Балкарии террористы открыли огонь по силовикам
В четыре утра 27 февраля в Нальчике срочно ввели режим КТО. Сотрудники спецслужбы получили информацию, что в одном из домов скрываются готовящие теракты члены религиозно-экстремистской группировки и их пособники.
- Режим КТО был введен на территории, ограниченной улицами Туполева, Пролетарская, Ленинградская и 1-я Линия, а также руслом реки Нальчик от улицы Пролетарская до улицы Ленинградская, - передают в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.
Активная фаза спецоперации наступила через несколько часов после блокировки здания в микрорайоне "Александровка". После оцепления силовики, зная что в доме находятся несколько боевиков, предложили тем сдаться, но они открыли стрельбу.
Ответным огнем был ликвидирован, по предварительной информации, один из террористов. Его личность устанавливают.
ИСТОЧНИК KP.RU
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